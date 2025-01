Show de Fafá pelos 409 anos de Belém terá canção inédita de Arthur Nogueira

O cantor e compositor paraense Arthur Nogueira usou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para anunciar a canção "Maria de Belém" que ele fez para a cantora Fafá de Belém. A artista vai interpretar a música pela primeira vez no show "Fafá canta Belém", a partir das 20h deste domingo (12), no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, em homenagem ao aniversário de 409 anos da capital do Pará a serem completados neste mesmo dia.

"Fiz uma canção para Fafá. Tem o nome dela e da nossa cidade: 'Maria de Belém'. Nosso amor por Belém é o que nos une. Em nós, a cidade é mais do que suas ruas e mangueiras; ela é um território mítico, de encantos e possibilidades que também existem apenas em nossa imaginação. Amamos Belém não apenas pelo que ela é, mas pelo que sonhamos que ela seja. Youkali, Eldorado, Xangrilá, Xanadu", postou Arthur Nogueira.

VEJA MAIS

"'Maria de Belém' é uma das novidades do roteiro do show 'Fafá canta Belém', do qual ela me confiou a direção", detalhou Arthur. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do teatro, somente neste sábado, dia 11, a partir das 10h.

Serviço

“Fafá canta Belém”

Data: 12 de janeiro

Horário: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur - Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém

Ingressos: R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira), disponíveis na bilheteria do teatro.