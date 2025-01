Belém 409 anos: confira 10 experiências imperdíveis na capital da COP 30

Em 12 de janeiro de 2025, Belém do Pará celebra 409 anos de história, tradição e cultura. A cidade, desde sua fundação, proporciona a moradores e visitantes vivências únicas. Confira abaixo 10 experiências imperdíveis na capital da COP 30.

10 experiências imperdíveis em Belém do Pará

1. Comer açaí com peixe no Ver-O-Peso

Açaí com peixe é uma das combinações mais famosas do Pará. A mistura de sabores surpreende, agrada e marca o paladar de moradores e visitantes. No Ver-O-Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, o prato pode ser encontrado nos mais diversos boxes de comida.

Açaí servido com peixe frito e farinha d'água no mercado do Ver-o-Peso (Arquivo / O Liberal)

Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 5h a 18h30 | domingo, de 9h a 17h

Endereço: Boulevard Castilhos França - Campina (clique aqui e veja como chegar)

2. Pedalar no Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga é um ótimo atrativo para amantes da natureza e pessoas apaixonadas por atividades ao ar livre. O local permite aos visitantes passeio de bicicleta, seja própria ou alugada, e parada para lanche ao final do trecho.

O Utinga é ponto de encontro para ações ambientais (Foto: Arquivo / Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Funcionamento: quarta a segunda-feira, de 6h a 17h

Endereço: Avenida João Paulo II, s/n - Curió-Utinga (clique aqui e veja como chegar)

Valor de entrada: gratuito

Estacionamento

Carro e moto: R$ 10 até 2h | R$ 8 a fração de hora

Bicicletas: gratuito

Guarda-volume (35cmX42cm): R$ 5 (tarifa única)

3. Conhecer os palacetes da Belle Époque

Entre o final do século XIX e início do século XX, Belém estava no auge da exportação de látex e passou pelo período chamado de Belle Époque. Entre os resquícios desse tempo estão os palacetes Bolonha e Faciola, cheios de riquezas, detalhes exuberantes e, principalmente, história paraense.

Palacete Bolonha (Fernando Sette / Agência Belém)

Palacete Faciola (Agência Pará)

Funcionamento

Palacete Bolonha: terça a sexta-feira, de 9h a 13h e de 14h a 16h

Palacete Faciola: terça-feira a domingo, de 9h a 17h

Endereço

Valor de entrada: gratuito

4. Comprar banho de cheiro no Ver-O-Peso

Os banhos de cheiro do Ver-O-Peso são conhecidos pela crença de atração. Seja do amor desejado ao emprego estimado, os preparos das erveiras chamam a atenção daqueles que buscam pelas tradições da Amazônia.

Funcionamento: segunda-feira a sábado, de 5h a 18h30

Endereço: Boulevard Castilhos França - Campina (clique aqui e veja como chegar)

5. Tomar guaraná da Amazônia na Praça Brasil

O guaraná da Amazônia é bebida típica da região desde os anos 1990. Com diferentes complementos, como caldas e frutas, a mistura pode ser descrita àqueles que não a conhecem como uma espécie de vitamina ou, até mesmo, milkshake.

Funcionamento: segunda a domingo, de 10h a 23h30

Endereço: Travessa Dom Pedro I, s/n - Umarizal (clique aqui e veja como chegar)

6. Ver o pôr do sol no Forte do Presépio

A hora dourada do dia pode ser vista de um dos pontos turísticos mais famosos de Belém: o Forte do Presépio. O local, considerado berço da cidade, é permeado de história e tradição. Se o passeio for com a pessoa amada, é aconselhável ouvir “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, enquanto assiste ao Astro-Rei se despedir — clique aqui e confira a música.

Forte do Presépio (Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará)

Funcionamento: terça a quinta-feira, de 9h a 14h | sexta-feira a domingo, de 9h a 17h

Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Valor da entrada: gratuito

7. Lanchar no Parque da Residência

Até 1980, o Parque da Residência foi moradia oficial dos governadores do Pará. Atualmente, o local é aberto a visitação do público. Dentro da área e próximo ao Teatro Estação Gasômetro, está o Gramophone Café Belém, estabelecimento ótimo para um lanche.

Parque da Residência (Divulgação / Secult)

Funcionamento: terça-feira a sábado, de 9h a 17h | domingo, de 9h a 12h

Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata, 830 - São Brás (clique aqui e veja como chegar)

8. Visitar a feira de artesanato na Praça da República

A Praça da República abriga uma das atrações mais tradicionais de Belém: a feira de artesanato. No local, é possível adquirir lembrancinhas da capital paraense, acessórios e obras de arte, por exemplo.

Funcionamento: domingo, de 8h às 14h

Endereço: Avenida Presidente Vargas, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

9. Conhecer o Combu e tomar banho de rio

Atravessando a Baía do Guajará, Belém apresenta uma de suas maiores belezas naturais. A Ilha do Combu atrai moradores e visitantes a experienciar momentos singulares, como passeio de barco e banho de rio em uma atmosfera tipicamente amazônica. Um dos locais recomendados é o Ygara Artesanal.

Agendamento para visitas: (91) 99637-4226 / (91) 98811-3979

10. Tomar sorvete da Cairu na Estação das Docas

A Cairu, sorveteria paraense, possui sabores típicos da região, como açaí, tapioca, castanha-do-Pará e cupuaçu. Recentemente, um cardápio expandiu em homenagem à Conferência do Clima da ONU e com a ideia de “unir o mundo com a Amazônia”, apresentando o sorvete COP 30.

Funcionamento: domingo a quinta-feira, de 11h a 00h | sexta e sábado, de 11h a 01h

Endereço: Avenida Marechal Hermes, s/n - Campina (clique aqui e veja como chegar)

Bônus: comer tapioquinha com café no Ver-O-Rio!

O Complexo Turístico Ver-O-Rio, localizado às margens da Baía do Guajará, oferece aos visitantes um passeio tranquilo e memorável. Entre as experiências do local, comer tapioquinha com café está no topo da lista.

Área de alimentação no complexo Ver-o-Rio (Agência Belém)

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 16h a 22h | sábado e domingo, de 7h a 11h30 e de 16h a 22h.

Endereço: Avenida Marechal Hermes, 1374 - Umarizal (clique aqui e veja como chegar).

