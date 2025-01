Bolo de 12 metros com recheio de cupuaçu e castanha-do-Pará celebra 409 anos de Belém, no Ver-o-Peso

O aniversário de 409 anos de Belém contou com um momento especial reservado para este domingo (12): o tradicional corte do bolo no Mercado do Ver-o-Peso. O bolo deste ano tem 12 metros de comprimento e sabores que exaltam os ingredientes regionais, como cupuaçu e castanha-do-Pará. O momento também foi marcado pelo Parabéns a Belém. Dezenas de pessoas acompanharam o momento na expectativa de receber uma fatia do doce.

A cobertura, feita com chantilly e frutas, encantou os olhos e o paladar do público que prestigia o evento. A produção do bolo começou na tarde de sábado (11) pela panificadora Versaillese seguiu madrugada adentro. No total, foram quatro profissionais envolvidos no processo de produção do doce. Pela manhã, o bolo foi montado no local, e pronto para o corte ao meio-dia - um dos momentos mais esperados da comemoração de aniversário da cidade.

Além do bolo, o Ver-o-Peso recebe atrações musicais para animar o público, com apresentações de Mano IO, Frutos do Pará e Grupo Mistura Regional.