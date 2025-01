Ministério do Turismo lança projeto de monumento em homenagem à COP 30 em Belém, neste domingo (12)

Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, apresentará neste domingo (12/01), aniversário de Belém (PA), a proposta para a execução de um monumento em homenagem à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). O lançamento será às 16 horas, na Prefeitura de Belém (Palácio Antônio Lemos). O ministro do Turismo, Celso Sabino, estará presente.

O monumento será viabilizado por meio de um processo de chamada pública para o recebimento de doações de projetos. A instalação será realizada na capital paraense, visando representar a memória de um dos momentos mais marcantes da história do Brasil e da Amazônia, que será protagonista nas negociações e metas pactuadas junto às maiores autoridades climáticas mundiais.

Os detalhes do edital serão apresentados pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, neste domingo, às 16 horas, na sede da Prefeitura de Belém, durante as celebrações do aniversário de 409 anos da cidade.

Serviço

Lançamento do projeto de monumento em homenagem à 30ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30)

Data: 12 de janeiro de 2025, às 16 horas

Local: Prefeitura de Belém (Palácio Antônio Lemos). Praça Dom Pedro II, 2 - Cidade Velha, Belém.