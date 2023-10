Grupo Liberal fecha parceria com "Belém de Arrepiar"

No dia 1º de novembro, dia de todos os santos, o Grupo Liberal estreia o novo quadro "Belém de Arrepiar", uma parceria com Nathan de Moura, pseudônimo do pesquisador, digital influencer e escritor José Maria Brito de Moura.O conteúdo ficará disponível às 23h no portal, instagram e facebook.

Os conteúdos do Belém de Arrepiar serão liberados a cada 15 dias, mas o projeto começa com dois episódios, o do dia 1º, e o segundo episódio será no dia 2, dia de finados. Os conteúdos serão editados pela produtora BM7 Fotofilmes do produtor e editor Bruno Matos.

De acordo com Meg Martins, que é produtora do Grupo Liberal, a ideia é de mostrar casos inéditos e extraordinários vivenciados pelas pessoas. “A gente vive em uma região mística e cheia de lendas, portanto, essa temática faz parte da nossa cultura. E esse quadro vem para acrescentar com nosso leque de novidades”, destaca.

Nathan é autor de cinco livros: "O Livro Assombroso, Casas Mal Assombradas, Lendas e Assombrações do Estado do Pará, Fantasmas de Hospitais de Belém, e o Café com a Matinta, que será lançado em novembro.

Sobre Belém de Arrepiar

Belém de Arrepiar é uma rede social que tem como objetivo divulgar e preservar a antiga cultura de se contar histórias sobre as lendas regionais( como o Curupira e a Matinta Perera) e sobre fantasmas e assombrações(como a história da Moça do Táxi) onde pessoas se reuniam em torno de alguém mais velho, para ouvir seus relatos de arrepiar.