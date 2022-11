Nathan do 'Belém de Arrepiar' lança livro sobre histórias de 'Fantasmas em Hospitais de Belém'

O sobrenatural Amazônico é um tema bastante abordado na literatura paraense. O escritor Nathan de Moura, da página "Belém de Arrepiar", lança neste sábado, 26, o livro "Fantasmas de Hospitais de Belém", às 17h, no espaço Casa República, localizado na rua Oswaldo Cruz, 207. São 10 histórias de visagens, que o autor adianta: "baseadas em fatos reais".

Com formação em gestão de pessoas e atuação no setor marítimo, Nathan começou a desenvolver um trabalho em paralelo ao de chefe de base em uma empresa marítima. Em Belém e nos interiores começou a coletar histórias sobrenaturais e divulgar nas redes sociais. Elas também resultaram em três livros lançados. As histórias de aparições em hospitais resultaram no novo livro, conta. "Este é o meu quarto livro. Como coleto muitas histórias de aparições de fantasmas em minhas redes sociais (e in loco também), resolvi publicar algumas das mais interessantes", disse.

Entre os hospitais mais conhecidos da capital paraense está a Santa Casa de Misericórdia que, segundo o autor, é o lugar onde se encontra mais relatos de histórias sobrenaturais. "Ele [o livro] traz 10 histórias baseadas em relatos reais. As histórias são todas ilustradas e, entre elas, está a do fantasma da médica que dá alta na Santa Casa e a das aparições do Drº Camilo Salgado. A Santa Casa é um dos hospitais de onde mais recebo relatos. Dava para fazer um livro só de lá", destacou.

Nathan conta que todas as histórias são assustadoras, dentro de suas particularidades. E para representar esse universo dentro do livro, contou com o ilustrador Sérnio Angelim. "Todas as ilustrações do livro foram desenhadas pelo ilustrador Angelim. Não há fotos. Há desenhos inspirados nas histórias. O livro possui 10 histórias, todas ilustradas e 60 páginas", pontuou.

Algumas histórias são pouco conhecidas ainda, mas não menos aterrorizantes, diz Nathan. A história da profissional de saúde que rendeu o título de "A enfermeira enfurecida da clínica pediátrica" é uma delas. "Tem uma [história] de uma antiga clínica pediátrica, que ficava na Serzedelo. Próximo ao Cemitério da Soledade. Nossa, muitas pessoas viam esse fantasma. Era uma médica, um espírito muito ruim que, de acordo com relatos de ex-funcionários, todas as vezes que ela aparecia, uma criança morria. Às vezes as pacientes diziam que era uma médica, noutras, uma enfermeira. Mas era o mesmo fantasma. No livro conto sobre uma das aparições dela. Dei o nome para a história de 'A enfermeira enfurecida da clínica pediátrica', antecipou.

O escritor reforça o convite ao público para participar do lançamento, que também terá um bate-papo após e a contação de histórias. "O livro será lançado em um casarão onde funciona um café. As pessoas que quiserem também poderão contar as suas histórias, e até quem sabe, tê-las publicadas num próximo livro. Convido todos que gostam de ler histórias sobrenaturais, baseados em relatos reais, a se fazerem presentes. Vai ser uma grande alegria receber todo mundo neste evento que não é só o lançamento de um livro, é também um resgate de um antigo costume que nossos antepassados tinham, e que alguns ainda tem, de contar histórias de visagens", concluiu.

Serviço

Evento: Lançamento do livro "Fantasmas de Hospitais de Belém"

Local: Casa República, localizado na rua Oswaldo Cruz, 207.

Data: sábado, 26.

Horário: 17h.

Investimento do Livro: R$ 35,00