Grupo Liberal estreia quadro de terror em diferentes plataformas

O Grupo Liberal vem apresentado conteúdos novos ao seu público e, hoje, 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, estreia o 'Belém de Arrepiar', uma parceria com Nathan de Moura, pseudônimo do pesquisador, digital influencer e escritor José Maria Brito de Moura. O conteúdo fica disponível às 23h no portal OLiberal.com, Instagram e Facebook de O Liberal.

Natahan Moura explica que a parceria grupo Liberal e Belém de Arrepiar trará conteúdos exclusivos que falam de um lado muito conhecido do paraense: o sobrenatural. Serão histórias e depoimentos baseados em relatos reais e nas antigas lendas, como a da Matinta Perera, do Curupira e da Iara, por exemplo, que permeiam o imaginário desde épocas remotas.

"Lembra daquela época em que as pessoas se reuniam ao redor dos mais velhos para ouvir as histórias de fantasmas e seres da natureza que faziam a gente se arrepiar. Ainda acontece mas nem tanto quanto no passado, pois é, ela está de volta”, declara Nathan.

Belém de Arrepiar em O Liberal começa com 2 episódios

Os conteúdos do Belém de Arrepiar serão liberados a cada 15 dias, mas o projeto começa com dois episódios em dias consecutivos: o do dia 1º e o do Dia de Finados (2 de novembro). Os conteúdos serão editados pela produtora BM7 Fotofilmes, do produtor e editor Bruno Matos.

Nesse primeiro episódio, o público vai saber mais sobre os santos populares, santos eleitos pelas pessoas sem canonização da igreja, são considerados espíritos milagrosos. Nathan conta que em Belém tem muito desses santos e mostrará um pouco da história de algum deles. “Aqui em Belém temos muitos, não dá para contar a história de todos, mas elegemos alguns”, destaca.

De acordo com Meg Martins, produtora do Grupo Liberal, a ideia é mostrar casos inéditos e extraordinários vivenciados pelas pessoas. “A gente vive em uma região mística e cheia de lendas, portanto, essa temática faz parte da nossa cultura. E esse quadro vem para somar ao nosso leque de novidades”, destaca.

Nathan é autor de cinco livros: O Livro Assombroso, Casas Mal Assombradas, Lendas e Assombrações do Estado do Pará, Fantasmas de Hospitais de Belém e Café com a Matinta, este último a ser lançado em novembro.

Sobre Belém de Arrepiar

Belém de Arrepiar é um perfil mantido nas principais redes sociais cujo objetivo é divulgar e preservar a tradição da oralidade, da cultura, passada de geração a geração, de se contar histórias sobre as lendas regionais - como o Curupira e a Matinta Perera -, assim como sobre as visagens e assombrações que permeiam o imaginário popular - a exemplo da Moça do Táxi, uma das mais conhecidas lendas urbanas de Belém.