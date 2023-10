Histórias assustadoras: professora tem visão sobrenatural de freira no cemitério Santa Izabel

A segunda reportagem da série "Histórias assustadoras" conta a experiência da professora Andreza Vieira, que na década de 90, quando enterrava um ente querido no cemitério Santa Izabel, teve uma visão de uma freira. Andreza só teve certeza de que se tratava de uma visão sobrenatural anos depois.

Andreza não recorda a data, mas lembra dos detalhes de como tudo ocorreu. Ela diz que era uma tarde, aquele clima nublado de dias tristes, o caixão do parente e a fileira de pessoas seguiam pelo corredor de entrada do cemitério Santa Izabel, em direção a capela. Quando, de repente, foi surpreendida com o chamado de uma freira com um semblante sorridente e carismático.

"Eu estava naquela caminhada lenta e silenciosa em direção a capela quando a freira começou a acenar sorridente. Eu olhei e achei que não era comigo, mas ela insistia no chamado. Até que olhei para trás para ver se era para outra pessoa, mas não", conta a professora.

Como Andreza estudava em um colégio de freiras, ela achou que se tratava de uma conhecida. "Eu não reconheci a freira, mas como ela insistiu muito eu resolvi falar com uma pessoa da minha família, que também era da mesma escola que eu e perguntei: tu conhece aquela freira que está chamando ali?", indagou.

Após a pergunta veio a surpresa, pois a pessoa a quem Andreza perguntou disse que não enxergava nenhuma freira. "Aí eu fiquei intrigada, pois eu dizia olha ali, ela está chamando, ela está sorrindo e a pessoa dizia que não enxergava ninguém. Nesse momento apressei os passos e fui caminhando em direção a ela e não a vi mais", recorda detalhadamente.

Andreza Vieira

Os anos se passaram e conversando com colegas e professores da escola, Andreza descobriu que as freiras de sua escola eram enterradas no mausoléu, que fica localizado bem ao lado da capela do cemitério Santa Izabel, local onde a freira acenava insistentemente para Andreza.

A professora disse que esse tipo de vivência não lhe impressiona mais, pois desde criança tem experiências misteriosas. “As visagens já me livraram de várias situações perigosas, já me livrei de acidente, de incêndio. Foram muitas situações”, pontua a professora.

Andreza diz que não está ligada a nenhuma religião e que recebe esses livramentos como dádivas e que não fica impressionada com os acontecimentos sobrenaturais em sua vida. “Eu já estou acostumada e sei lidar com isso de forma tranquila, não é nada que me atrapalhe, pelo contrário, já me livrei de muitas situações ruins”, pontua.

Andreza Vieira relata experiências sobrenaturais (Igor Mota - O LIberal)

Grupo Liberal estreia quadro "Belém de Arrepiar"

Seguindo a linha do Grupo Liberal, de apresentar assuntos diversos em seus conteúdos, no próximo dia 1º de novembro o público vai receber o primeiro conteúdo do Belém de Arrepiar, que é uma parceria com Nathan de Moura, pseudônimo do pesquisador, digital influencer e escritor José Maria Brito de Moura. A estreia será às 23h no portal, instagram e facebook.

De acordo com Meg Martins, que é produtora do Grupo Liberal, a ideia é de mostrar casos inéditos e extraordinários vivencidos pelas pessoas. “A gente vive em uma região mística e cheia de lendas, portanto, essa temática faz parte da nossa cultura. E esse quadro vem para acrescentar com nosso leque de novidades”, destaca.

Os conetúdos do Belém de Arrepiar serão liberados a cada 15 dias, mas o projeto começa com dois episódios o primeiro será liberado no dia 1º, dia de todos os santos, e o segundo episódio será no dia 2, dia de finados. Os conteúdos serão editados pela produtora BM7 Fotofilmes do produtor e editor Bruno Matos.

Nathan nasceu no bairro da Pedreira, mas cresceu no bairro do Jurunas, em Belém, onde desde garoto, desenvolveu interesse pela temática sobrenatural. Após pesquisar inúmeras histórias do sobrenatural paraense, ele decidiu criar, em 2013, as redes sociais" Belém de Arrepiar ", onde publica, diariamente, histórias e relatos que carregam como tema o sobrenatural, principalmente do Estado do Pará.

Nathan é autor de cinco livros: "O Livro Assombroso, Casas Mal Assombradas, Lendas e Assombrações do Estado do Pará, Fantasmas de Hospitais de Belém, e o Café com a Matinta, que será lançado em novembro.

Sobre Belém de Arrepiar

Belém de Arrepiar é uma rede social que tem como objetivo divulgar e preservar a antiga cultura de se contar histórias sobre as lendas regionais( como o Curupira e a Matinta Perera) e sobre fantasmas e assombrações(como a história da Moça do Táxi) onde pessoas se reuniam em torno de alguém mais velho, para ouvir seus relatos de arrepiar.

Embora mais raro, essa prática ainda pode ser encontrada, principalmente nos interiores do estado do Pará. Coletando e compartilhando essas histórias, essa linda tradição oral do paraense, é preservada e compartilhada com o mundo todo, pois as postagens feitas nas redes sociais Belém de Arrepiar, hoje em são acessadas por pessoas de diversos países, o que promove e valoriza nossa cultura e fortalece nossa identidade cultural.