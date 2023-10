Histórias assustadoras: moradores relembram caso do lobisomem do Tenoné

A segunda reportagem da série "Histórias assustadoras" conta sobre um mistério que ronda a área de mata, na passagem Três Marias, no bairro do Tenoné, em Belém Esse mistério ganhou visibilidade no mês de janeiro deste ano, quando alguns moradores da passagem Três Marias começaram a falar sobre a aparição de uma figura alta, peluda e com os olhos iluminados, como um lobisomem. Vanessa Xavier, 37, é uma das moradoras que diz que não viu, mas escutou uivos.

Vanessa mora bem atrás do terreno onde o suposto lobisomem teria aparecido. Ela diz que um determinado dia, no início deste ano, ela e alguns amigos resolveram fazer plantão na madrugada com a tentativa de constatar o que estava acontecendo. “A gente tirou um dia para ficar na vigilância, pois ficamos curiosos para saber se realmente era verdade”, diz Vanessa.

Dois dias seguidos, Vanessa e os amigos escutaram os uivos, para o desespero deles. “Foi uma sensação muito ruim, eu tive um surto, um ataque de choro. Na época, até pensei em me mudar. Alguns dias eu dormi na casa de amigos com meus filhos, pois eu não conseguia ficar aqui em casa”, recorda a moradora.

Moradora do Tenoné recorda dos momentos de tensão com a escuta dos uivos do lobisomem (Igor Mota / O Liberal)

Esse acontecimento ganhou as redes sociais, pois um dos moradores, Wilker Grangense, publicou o caso no seu perfil. A partir disso, vários veículos de comunicação procuraram os moradores e o caso ganhou repercussão. Por conta disso, atualmente, Wilker está com mais de 50 mil seguidores no TikTok, onde ele compartilha vários momentos de desespero ao lado dos vizinhos, mas também mostra algumas “zoeiras” que são ocasionadas a partir desse acontecimento no bairro.

“Foi uma repercussão grande, principalmente aqui no bairro, pois por onde a gente passava as pessoas nos chamavam para saber os detalhes, mas chegou um tempo que isso começou a mexer com a nossa cabeça, com o nosso psicológico. Diante disso, resolvemos parar de vez”, completa o jovem.

Moradora diz que algumas pessoas chegaram a ver o lobisomem

Hoje, os moradores dizem que não escutam mais os uivos e que acabam servindo de piada para muita gente. “Tem gente que me chama de mulher do lobisomem, mas a gente sempre deixou muito claro, pois só a gente sabe o que viu. E sem falar que não foi uma e nem duas pessoas, foram várias”, completa a moradora.

Inclusive, Vanessa recorda que em um dos dias em que escutou os uivos, tinha um policial militar no grupo que se prontificou em andar pela mata com a tentativa de encontrar o lobisomem. “Diante dessa confusão, um grupo de homens se organizaram e andaram várias vezes por essa mata para tentar achar. E em um dessas caçadas que um dos moradores viu”, conta Vanessa, que andou pela mata juntamente com a equipe de reportagem para mostrar mais de perto sobre essa aventura que viveu.

A LENDA

O lobisomem é um ser mítico que faz parte do folclore de vários países. A versão mais conhecida dessa lenda fala que o lobisomem é um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, isto é, a ação de transformar-se em um lobo. A transformação ocorre durante as noites de lua cheia.