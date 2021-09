Grito dos Excluídos terá caminhada até o Mercado de São Brás

O Grito dos Excluídos 2021, em Belém, faz uma caminhada do Largo do Redondo (cruzamento da avenida Nazaré com a travessa Quintino Bocaiúva) até o Mercado de São Brás. Movimentos sociais e sindicatos convocaram o único ato contrário ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na capital.

O ato saiu às 9h40 para São Brás. A área conta com policiamento desde o começo da manhã. Antes da saída, um ato ecumênico — presença de diferentes religiões — foi realizado. Líderes religiosos entre católicos, evangélicos, budistas e outros acompanham a manifestação. A principal reivindicação dos manifestantes tem relação com a economia: diminuição da inflação, redução dos preços dos combustíveis, dos alimentos, mais emprego. Educação e vacina também estão na pauta.

O padre salesiano Antônio Stefani chamou atenção, ao chegar na avenida Nazaré, com um cartaz antiarmamentista que estampava a foto do Papa Francisco. Ele fez críticas ao presidente. “Um homem que invés de buscar resolver os problemas da nossa população tão sofrida só quer desunir o povo e não unir, certamente, não faz bem para o Brasil. Ele só irá levar nosso povo à escravidão”.

"Nesses 27 anos de história, o Grito dos Excluídos e das Excluídas mudou a cara do 7 de Setembro e da Semana da Pátria, chamando o povo para descer das arquibancadas dos desfiles cívicos e militares e participar, ativamente, na luta por seus direitos, nas ruas e praças, nos centros e nas periferias de todo o Brasil. Para ecoar seus gritos de denúncia e de anúncio de um projeto de país mais justo e igualitário, na defesa da dignidade da vida em primeiro lugar. Estar nas ruas é um ato democrático e, na Semana da Pátria, é um tempo favorável para seguirmos firmes nessa defesa", diz a nota da coordenação do movimento.

Ato do Grito dos Excluídos deste ano vai unir vários grupos ligados à defesa dos Direitos Humanos e em oposição ao atual governo federal (Eduardo Laviano / O Liberal)

Já o líder espírita Paulo Rabelo lembrou que Jesus Cristo não é apenas uma figura religiosa, mas também uma mensagem e uma visão de mundo. Para ele, a manifestação representa os princípios cristãos de fraternidade e solidariedade.

“Aí não interessa de você é ateu, judeu, se professa qualquer religião. Não importa o nome que eu dê para isso. Jesus, Maomé, Buda, Krishna. O que importa é que todos nós estamos unidos para vibrar o amor, pois é o amor que vai dissipar essa nuvem de ódio e intolerância”, afirmou ele, antes de iniciar a oração ecumênica.

Confira a pauta do Grito dos Excluídos e Excluídas 2021

- As quase 580 mil mortes pela COVID-19, muitas das quais poderiam ter sido evitadas;

- A corrupção na negociação de compra e distribuição das vacinas contra a COVID-19 (CPI);

- O desmonte da saúde pública (SUS);

- A carestia e a fome que voltaram com tudo e assolam as camadas empobrecidas da população;

- O desemprego;

- O desvio do dinheiro público, através do orçamento federal, para o pagamento de juros da dívida pública, ao invés de investir em políticas sociais;

- A falta de moradia, que se agrava com os despejos criminosos;

- A não demarcação das terras indígenas e o grito profético dos povos indígenas dizendo “Não ao Marco temporal”;

- A denúncia contra o tratamento dado aos povos em situação de rua, sejam de qualquer origem, migrantes e refugiados ou deslocados internos, que lutam e resistem por dignidade e cidadania universal no Brasil;

- A cultura do ódio disseminada pelo governo federal e seus aliados que ataca e retira os direitos humanos de mulheres, LGBTQUIA+, negros/as, dos povos originários – Indígenas e Quilombolas, das pessoas portadoras de deficiência, do/as trabalhadores/as, dos setores excluídos da sociedade.

