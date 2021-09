Manifestantes fazem ato pró-Bolsonaro na Avenida Presidente Vargas

Um dos principais atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Belém, iniciou na "Escadinha" da Estação das Docas, no centro da cidade. Desde às 7h30, vários manifestantes já se concentravam com roupas com cores da bandeira brasileira. Há crianças, motos, carros e comerciantes informais.

A manifestação agora está na Avenida Presidente Vargas. Ainda não foi confirmado pelos organizadores, mas o ato poderá encerrar em frente ao edifício Manoel Pinto da Silva ou na Avenida Doca de Souza Franco. Antes da saída, os manifestantes fizeram uma oração e depois cantaram o hino nacional.

Em outro ponto de concentração, no Mangueirão, mais um grupo de apoiadores se concentra para a realização da Marcha da Liberdade. Organizada pela igreja evangélica Assembleia de Deus, a manifestação está marcada para as 10h.

