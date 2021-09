7 de setembro em Belém: Religiosos se concentram no Mangueirão para a Marcha da Liberdade

Religiosos começam a chegar, na manhã desta terça-feira (7), para a Marcha pela Liberdade, organizada pela igreja evangélica Assembleia de Deus. A manifestação está marcada para as 10h, no estacionamento do Mangueirão, mas dezenas de pessoas vestidas de verde e amarelo já estão no local e entoam hinos evangélicos que partem de um trio elétrico da organização.

Quem se antecipou para a manifestação no Mangueirão foi o ajudante de pedreiro Edmilson Reis, de 54 anos, diácono da Igreja Quadrangular, que chegou ao local com duas horas de antecedência. "Cheguei às 8h. Muita vontade de vir pra cá e poder assistir o culto e a oração. Graças a Deus. Peço muita vitória pra gente vencer. Do jeito que está esse país, a comunidade tem que ter fé que vai vencer e estar atento sobre isso. Cada dia é um dia", pontuou.

"Porque Ele vive, posso crer no amanhã". Assim entoam animados, centenas de religiosos no estádio do Mangueirão, durante a Marcha pela Liberdade. Pessoas de todas as idades cantam, animadas, músicas gospel sob direcionamento de uma animadora em um trio elétrico.