Confira o funcionamento de alguns serviços neste feriado da Independência

Nesta terça-feira (7), acontece um dos feriados mais importantes do Brasil. A data é celebrada no país desde o ano de 1822, quando transcorreu a Declaração de Independência do Brasil do Império Português. Com a pandemia da covid-19, algumas apresentações típicas que acontecem neste dia foram canceladas por causa das medidas sanitárias vigentes. Porém, durante essa data, vários espaços públicos e privados sofrem alterações nos seus horários de funcionamento. Confira as principais mudanças:

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante o feriado. Cada empresa determinará seus horários individualmente.

Bancos

Segundo informou o Sindicato dos Bancários do Pará, não haverá atendimento ao público nas agências bancárias durante o feriado, ficando a movimentação bancária restrita ao autoatendimento.

Terminal Hidroviário de Belém

O Terminal Hidroviário de Belém vai funcionar normalmente, das 6h às 20h. Para checar os horários das viagens, o interessado deve acessar o site da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH).

Espaços de lazer e parques

Estação das Docas - O complexo turístico Estação das Docas estará em pleno funcionamento neste feriado, no horário de 10h à 00h.

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna - Normalmente na terça-feira o local é fechado para manutenção, porém neste feriado o local estará aberto de 06h às 17h.

Parque Zoobotânico Mangal das Garças - O local seguirá com a programação normal de 08h às 18h. Excepcionalmente nesta segunda-feira o local não fechará para manutenção.

Parque Urbano de Belém Porto Futuro - 6h às 22h

Parque da Residência - 9h às 17h

Museu da Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Forte do Presépio, Museu de Gemas do Pará, Museu do Círio, Memorial Amazônico da navegação, Memorial do Porto e Memorial da Cabanagem - 9h às 17h

Praça Milton Trindade (Horto Municipal) - estará aberta à visitação de 8h às 18h tanto na véspera como no dia 7 de setembro.

Órgãos Estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), informou que os órgãos estaduais estarão com os atendimentos suspensos nos dias 6 e 7 de setembro.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) manterá regime de plantão durante o ponto facultativo do feriado de 7 de Setembro, para garantir a oferta dos serviços considerados essenciais no atendimento à população.

Funcionarão normalmente as Unidades de Saúde que possuam urgência e emergência, Central de Leitos, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Departamento de Vigilância em Saúde, Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu) e os Hospitais do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira.

Na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) - Não haverá funcionamento do serviço de coleta de sangue em nenhuma unidade da hemorrede estadual. Contudo, o atendimento transfusional é ininterrupto em todas as unidades.

Shoppings

Shopping Bosque Grão Pará

Lojas satélites, megas e âncoras - 11h às 21h

Praça de alimentação - 11h às 22h

Entretenimento e lazer – 11h às 22h

restaurantes e cinema - conforme programação.

Boulevard Shopping

Lojas: 11h às 21h.

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h à 0h

Cinema: De acordo com a programação.



Shopping Castanheira

Lojas: das 11h às 21h

Cinema e academia conforme a programação.



Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 23h

Supermercado: 8h às 22h

Lotérica: 12h às 18h

Academia: 9h às 15h

Cinema - conforme a programação.

Pátio Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Padaria: 8h às 21h

Academia: 9h às 15h

Cinema: De acordo com a programação

Parque Shopping

Lojas: 11h às 21h.

Praça de Alimentação e lazer: 11h às 22h.

Cinema: De acordo com a programação.

