‘A democracia nos une’, diz ministro Barroso, citando eleições ‘livres, limpas e seguras’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, se manifestou pelas redes sociais neste dia 7 de setembro afirmando, novamente, que as eleições no País são seguras. Ele tem sido um dos principais alvos de críticas por parte do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, por ser contra o retorno do voto impresso.

Em suas redes sociais, nesta terça-feira, Barroso se manifestou contra o que chamou de “volta ao passado”, destacando – inclusive citando o nome do atual presidente Jair Bolsonaro - que nos últimos anos, a vontade do povo brasileiro foi atendida nas urnas.

“Brasil, uma paixão. Brancos, negros e indígenas. Civis e militares. Liberais, conservadores e progressistas. Desde 88, a vontade do povo: Collor, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une. Sem volta ao passado”, escreveu.