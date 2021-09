Em Belém, filho de Roberto Jefferson comenta prisão do pai: 'Arbitrária'

Em Belém para participar da Marcha pela Liberdade, o filho de Roberto Jefferson comentou sobre a situação do pai. O ex-deputado e presidente nacional do PTB está preso desde o dia 13 de agosto, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do chamado inquérito da ‘mílicia digital’, aberto em julho, para investigar o funcionamento de uma organização supostamente voltada a ataques à democracia.

“Eu vejo a prisão do meu pai como uma coisa arbitrária, por se manifestar contra um regime ditatorial do Supremo. É um absurdo, os brasileiros estão sendo presos por se manifestar em nome de Deus, da igreja, do presidente. Nós temos liberdade de expressão e não está sendo respeitado isso”, declarou Rodolfo Jefferson Filho, filho de Roberto.

Para ele, nas manifestações desta terça-feira o povo brasileiro deve mandar o seu recado. “Para dizer que somos livre e eles têm que respeitar nossa Constituição. A gente precisa da nossa liberdade”.