Fiéis católicos de Mosqueiro celebram o Círio de Nossa Senhora do Ó dia 11 de dezembro

Os fiéis católicos do distrito de Mosqueiro, em Belém, celebram, no segundo domingo de dezembro (11), o 137º Círio de Nossa Senhora do Ó — padroeira da localidade — que, neste ano, volta ao formato tradicional, após passar por adaptações nos últimos dois anos, por conta da pandemia de covid-19. A edição apresenta como tema “Com Maria, por Uma Igreja Sinodal”.

A saída da peregrinação está prevista para as 6h30, da Capela do Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Chapéu Virado. Os fiéis tomarão às ruas em procissão até a chegada na Igreja Matriz, na Vila, no centro de Mosqueiro. A romaria principal contará ainda com os carros de anjos, trio elétrico, homenagens dos romeiros, moradores e grande participação de crianças e pessoas idosas.

VEJA MAIS

A festa em louvor a Nossa Senhora do Ó soma 13 procissões. A primeira será a dos órgãos de segurança, no dia 6 de dezembro, com saída de Carananduba com destino à sede do Grupamento de Bombeiro Militar, no Farol. Em seguida, serão realizadas romarias, carreatas e a grande Caminhada da Fé, com saída do Furo das Marinhas e chegada na praça da Vila, quando será inaugurada a decoração noturna da igreja da Matriz.

O festejo se estende até o dia 18 de dezembro com a festividade e shows culturais. A programação também contará com um ponto especial para comercialização das iguarias na praça da Vila e shows com artistas locais no período de 11 a 18 de dezembro

Peregrinações

Em Mosqueiro é realizado um ciclo de preparação ao grande dia da romaria. As peregrinações com a imagem de Nossa Senhora do Ó seguem até o final do mês de novembro, com visitas às paróquias, residências, escolas, empresas e órgãos públicos da bucólica.

Turismo

O Círio de Mosqueiro também é uma vitrine às atividades turísticas do distrito. Segundo Fernando Feitosa, coordenador do Círio de Mosqueiro, o percurso das romarias cruza por locais de grande movimentação de público e também de elementos históricos da arquitetura, como a capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado.

Por meio do Círio Fluvial, por exemplo, os devotos poderão conhecer a região dos rios Caruaru, Pratiquara, Muribira e Tamandaquara, que formam parte da grande bacia hidrográfica de Mosqueiro. “São lugares poucos conhecidos do público, mas que a devoção a Nossa Senhora do Ó consegue mostrar e pedir para que sejam preservados porque são fontes de vida para milhares de pessoas e animais”, destacou Fernando Feitosa.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)