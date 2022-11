Círio de Nossa Senhora das Graças retorna às ruas de Icoaraci na manhã deste domingo (27)

A população religiosa de Icoaraci, distrito de Belém, vivencia neste domingo (27) o retorno do Círio de Nossa Senhora das Graças às ruas, após as medidas de isolamento social aplicadas pelas autoridades desde o início da pandemia de covid-19. Em sua 70ª edição, a manifestação de fé segue organizada pela Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças.

A missão de abertura iniciou às 7h e foi finalizada às 8h30, quando a imagem de Nossa Senhora foi colocada na Berlinda, para emoção dos devotos. Em seguida, a peregrinação teve início, com a população caminhando com tranquilidade.

Para o Monsenhor Agostinho, pároco de Icoaraci, a volta da procissão ao modo presencial representa uma grande alegria. “Ainda mais por estarmos celebrando 70 anos de Círio. Passamos por dois anos em formato adaptado para a pandemia. Agora, quando vemos o mar de gente que está aqui, nós sentimos que é um mar de graças que está tomando conta do distrito de Icoaraci”, declara.

A programação do Círio de Icoaraci iniciou no último dia 25 de novembro e segue até o próximo dia 2 de dezembro. Será uma semana inteira com missas, adoração ao Santíssimo Sacramento, Terço da Alvorada, entre outras programações.