Círio de Outeiro: fiéis de Nossa Senhora da Conceição homenageiam a santa neste domingo (4)

Em sua 69ª edição, fiéis da Ilha de Outeiro, distrito de Belém, celebram mais um Círio em honra a Nossa Senhora da Conceição no próximo domingo (4). O tema deste ano será “Maria, Primeira missionária do Evangelho” e a romaria começará após a missa, que será celebrada às 8h15, na Paróquia São José, presidida pelo pároco José Gabriel. Os fiéis seguirão rumo à igreja matriz da Paróquia Imaculada Conceição, onde será realizada a missa de chegada presidida pelo padre Paulo Felipe.

A festividade começará nesta sexta-feira (2), com o retorno das imagens da peregrinação, presidida pelo monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese. No sábado (3), após uma missa presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis, será feita a primeira das sete procissões do Círio 2022. O Traslado sairá da Igreja Matriz e seguirá rumo à paróquia São José Esposo de Maria, no bairro da Água Boa.

No dia 8 de dezembro os devotos de Nossa Senhora participarão da Solenidade da Imaculada Conceição e do aniversário de 28 anos de criação da paróquia. A programação começará às 6h30 com o ofício da Imaculada, seguido da santa missa. À tarde, haverá a carreata da padroeira, saindo da avenida Manoel Barata. A previsão é que o percurso finalize às 19h com uma missa de aniversário sacerdotal do pároco e show cultural. A festividade seguirá até o dia 11 de dezembro, com missas às 19h e atrações culturais todas as noites.

História do Círio de Outeiro

A romaria teve origem com o casal de imigrantes portugueses Joaquim e Maria Cortinhas Marques. O casal promovia novenas e ladainhas em casa e, em 1932, com a ajuda da comunidade construiu uma capela de madeira em honra à Nossa Senhora da Conceição. A devoção dos portugueses teve continuidade com os filhos do casal, que, em 1953, organizaram a primeira procissão, em uma caminhada de menos de um quilômetro, após a missa.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)