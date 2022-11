Círio de Icoaraci: Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Graças visita Basílica Santuário

A tarde e o começo da noite desta terça-feira (22), em Belém, foram marcados pela emoção de devotos de Nossa Senhora das Graças que participaram, pelo décimo ano, da visita da Imagem Peregrina da santa, padroeira do Distrito de Icoaraci, à Basílica Santuário de Nazaré, como parte da programação do Círio a transcorrer neste domingo (27). Na chegada da romaria, foi celebrada missa, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, ao lado do pároco da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças , monsenhor Agostinho Cruz, e outros membros do Clero. Na missa, a imagem de Nossa Senhora das Graças permaneceu em um andor na frente do Altar-mor e a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, no Glória, nos altos desse mesmo espaço da Basílica Santuário. No final da cerimônia litúrgica, os fiéis se concentraram em frente da imagem para fazer orações e também registrar o momento de oração.

Imagem Peregrina é exposta ao público, ao final da missa na Basílica Santuário (Foto: Diretoria de Divulgação do Círio de Icoaraci 2022)

"As paróquias têm o costume de fazer peregrinações à Basílica Santuário; então, a Paróquia São João Batista e e Nossa Senhora das Graças, de Icoaraci, que tem a sua festividade nos próximos dias, o seu Círio, faz esta peregrinação, e é uma coisa muito positiva, significa que a mesma Virgem Maria que tem títulos diferentes é acolhida, venerada, homenageada, respeitada e imitada, e a ela se dirigem as nossas orações, esse é o sentido da celebração de hoje (22)", destacou dom Alberto Taveira Corrêa.

Em romaria, devotos conduziram Imagem Peregrina de Nossa Senhora das Graças (Foto: Diretoria de Divulgação do Círio de Icoaraci 2022)

Na Homilia, durante a missa, o arcebispo ressaltou a necessidade de os cristãos vivenciarem o momento presente com intensidade, tendo o entendimento de que a morte representa o momento do chamamento de Deus para cada, ou seja, o momento da colheita de Deus, das obras. Nesse sentido, o arcebispo lembrou de Santa Cecília, padroeira da música de Igreja, cuja data transcorre nesta terça-feira (22), para ressaltar que ela foi a virgem mártir vencendo o medo da morte com a coragem e fé. "Precisamos viver bem a cada momento, transformar a nossa vida numa oferta a Deus; encontramos na fé a força para seguir em frente diante dos desafios na vida", pontuou o arcebispo.

Monsenhor Agostinho Cruz destacou que a visita da Imagem Peregrina à Basílica Santuário significa a "nossa comunhão com toda a Arquidiocese de Belém". O Círio de Icoaraci será realizado neste domingo (27) em sua 70ª edição, com o tema "Como Maria, quero dizer meu sim", incentivando a cada devoto dar uma resposta verdadeira Deus, como fez a Virgem Maria, segundo pontua monsenhor Agostinho.

Crianças de comunidades de Icoaraci participaram da romaria até o centro de Belém (Foto: Diretoria de Divulgação do Círio de Icoaraci 2022)

Amor e devoção

"Nessas sete décadas de amor e devoção, são dez anos que a comunidade paroquial ruma à Basílica Santuário de Nazaré, é a nossa décima romaria este ano, que tem a alegria de trazer ao santuário mariano essa devoção e também convidar os fiéis para participarem o Círio em Icoaraci", ressaltou. Ao lado da Imagem Peregrina da santa padroeira deslocaram-se da Igreja Matriz da paróquia á Basílica Santuário dirigentes da festividade, padres e devotos. "Para nossa alegria nesses dez anos que presidiu a Eucaristia é o nosso arcebispo, dom Alberto Taveira Corrêa", salientou monsenhor Agostinho, informando que a romaria saiu por volta das 16 horas, de Icoaraci, até o centro de Belém, com vários carros e dois ônibus. A chegada se deu às 17 horas, e os fiéis permaneceram na Praça Santuário rezando o Santo Rosário antes de a missa começar.

A festividade terá seu ponto inicial nesta sexta-feira (25), com a celebração da missa oficial de abertura do Círio será celebrada às 18 horas na Igreja Matriz São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Em seguida, será realizada uma carreata até a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Agulha.

A Trasladação ocorrerá no sábado (26), com missa às 18 horas na Igreja de Nossa de Fátima até a Igreja centenária de São Sebastião, na Orla de Icoaraci. "E no domingo, dia 27, será celebrada na Igreja de São Sebastião, missa de saída da procissão às 7 horas, presidida pelo bispo dom Raimundo Possidônio, que é filho de Icoaraci, e, depois, na chegada à Igreja Matriz, por volta das 11 horas, nosso arcebispo metropolitano encerra a procissão do Círio", disse monsenhor Agostinho Cruz.