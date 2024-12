Evento reúne pesquisadores de Belém e dos Estados Unidos para discutir a urbanização na Amazônia

Discutir a urbanização e a vida nas florestas no século XXI, tendo a cidade de Belém como ponto de partida, é o objetivo da conferência 'Futuros Urbanos Amazônicos', que será realizada na capital paraense no próximo dia 12 de dezembro, no teatro Estação Gasômetro, a partir das 10h.

O evento reúne pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (FAU-UFPA), do Museu Paraense Emílio Goeldi, do Lab da Cidade e pesquisadores colaboradores do MIT Media Lab (laboratório do Massachusetts Institute of Technology), dos Estados Unidos.

O objetivo da programação é pensar caminhos alternativos para cidades amazônicas, tendo Belém como estudo de caso, e debater ideias inovadoras sobre o papel das cidades na Amazônia no cenário global de transformações urbanas e climáticas. Dividido em dois momentos, o evento começa de forma totalmente aberta ao público, com a realização de rodas de conversa e mesa-redonda, contando com a participação dos pesquisadores.

Pela tarde, será realizada uma oficina, voltada apenas para convidados, que participarão de uma imersão mais profunda em métodos práticos e colaborativos para discutir caminhos alternativos para Belém. O evento deve proporcionar, ainda, a conexão e articulação de estudantes da FAU-UFPA, que estão em formação na área da Arquitetura e Urbanismo,aos desafios da atualidade, com olhar a partir da Amazônia.

Confira a programação:

Parte 1: Palestra e mesa redonda / aberto ao público



10h – 10h10: Painel introdutório, com Gabriela Bìlá e Rosabelli Coelho (MIT Media Lab e MIT Brasil)

10h – 10h20: Palestra de Roberta Menezes, diretora FAU-UFPA

10h20 – 10h30: Palestra de Kent Larson, diretor do MIT City Science

10h30 – 10h40: Palestra de Helena Pinto Lima, coordenadora do Museu Emílio Goeldi, em Belém (PA)

11h – 11h10: Palestra de Luis Alonso Pastor, pesquisador do MIT City Science

11h10 – 11h20: Palestra de Lucas Nassar Souza, diretor do Lab da Cidade

10h40 – 11h: Intervalo

11h20 – 12h30: Mesa redonda seguida de perguntas da plateia



Parte 2: Oficina (para 40 convidados)



14h – 16h: Identificando desafios atuais dentro dos eixos temáticos

16h – 16h30: Intervalo

16h30 – 18h: Possibilidades para o futuro; identificação de sinergias entre os participantes

Serviço:

Data: 12/12/2024

Hora: a partir das 10h

Local: Teatro Gasômetro - Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém (PA)