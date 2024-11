Censo IBGE: Crescimento urbano no Pará é o terceiro maior do Brasil

O novo levantamento do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (14), traz dados atualizados sobre a população do Pará, evidenciando um crescimento expressivo na taxa de urbanização do estado. Segundo a pesquisa, dos 8.120.131 habitantes contabilizados, 75% vivem em áreas urbanas, enquanto 25% residem em áreas rurais. Em comparação com o censo anterior, realizado em 2010, o Pará registrou um crescimento de 6,59% na urbanização, um dos maiores índices entre os estados brasileiros, atrás apenas do Maranhão (7,86%) e de Alagoas (6,93%).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pará tem 71 vagas abertas para estágio e menor aprendiz; Confira]]

Em 2010, a população do estado era de 7.581.051 pessoas, das quais 68,48% moravam em áreas urbanas e 31,52% em áreas rurais. Os dados refletem uma tendência contínua de urbanização, especialmente em municípios que concentram atividades econômicas de destaque na região. Parauapebas, por exemplo, teve o maior aumento absoluto em termos de população urbana, com 119.535 novos habitantes, seguido por Barcarena (68.190), Marabá (53.449), Canaã dos Carajás (48.605) e Benevides (31.386). Esses municípios têm registrado intensa atividade econômica, particularmente nas áreas de mineração e logística.

Esse fenômeno de urbanização está alinhado com uma migração interna, onde populações rurais se dirigem aos centros urbanos em busca de melhores condições de trabalho e acesso a serviços públicos. O crescimento urbano no Pará coloca o estado em uma posição de destaque na região Norte, que enfrenta desafios para equilibrar o desenvolvimento urbano e a conservação ambiental diante de uma demanda por recursos crescente.

Os dados completos, abrangendo outros estados e municípios brasileiros, estão disponíveis para consulta no portal do IBGE.