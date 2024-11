Pará tem 71 vagas abertas para estágio e menor aprendiz; Confira

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) informou ao Grupo Liberal que está com novas vagas de estágio abertas. São 15 vagas de aprendiz e 56 vagas de estágio, totalizando 71 vagas abertas, em todo o estado do Pará. Confira as oportunidades.

Marketing (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 13h - 19h

Requisitos: Cursando 2º ao 10º semestre

Código da oportunidade de estágio (OE): 5357106

Engenharia de Produção (Estágio) - Ananindeua

Bolsa Auxílio: R$ 600 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 07h - 13h30

Requisitos: Cursando 5º ao 18º Semestre*

Código da Oe: 5365228

Engenharia Civil (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08h - 14h

Requisitos: Cursando 7º ao 7º Semestre*

Código Da Oe: 5372438

Arquivologia (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 568,15 + Vale Transporte

Carga Horária: 08h - 12h

Requisitos: Cursando 4º Ao 6º Semestre

Código da Oe: 5399982

Engenharia Elétrica Eletrônica (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 600 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08h - 13h

Requisitos: Cursando 2º ao 10º Semestre

Código da Oe: 5373828

Administração (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08h - 14h

Requisitos: Cursando 3º ao 8º Semestre

Código da Oe: 5376448

Engenharia Ambiental (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 1.889 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 09h - 15h

Requisitos: Cursando 2º ao 7º Semestre

Código da Oe: 5399811

Design (Estágio) - Belém

Bolsa Auxílio: R$ 568,15 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08h - 12h

Requisitos: Cursando 4º ao 6º Semestre

Código da Oe: 5398396