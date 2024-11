Ministro das Cidades destaca avanços na urbanização de favelas em Fórum Urbano Mundial

O ministro das Cidades, Jader Filho, participou nesta quinta-feira (7/11) de um painel no Fórum Urbano Mundial (WUF12), que ocorre no Cairo, Egito, até a sexta-feira (8). Durante o evento, Jader Filho ressaltou os desafios e iniciativas do governo brasileiro para a urbanização sustentável das favelas, afirmando que 8% da população do país, cerca de 17 milhões de pessoas, vivem nesse tipo de área de habitação, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Jader Filho está representando o governo brasileiro.

Ao abordar a importância de uma estrutura urbana inclusiva, o ministro destacou que a urbanização das favelas é um compromisso essencial do governo, refletindo "o futuro que desejamos para nosso país". Segundo ele, as periferias vão além de serem áreas de vulnerabilidade, sendo também focos de grande potencial e inovação. Nesse contexto, o Ministério das Cidades criou a Secretaria Nacional de Periferias.

Entre as iniciativas mencionadas, Jader Filho destacou a "Rede Periferia Viva," uma articulação para fortalecer o diálogo entre governo e comunidades periféricas, realizada em parceria com organizações como a agência de cooperação alemã GIZ (Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional), Fundação Tide Setúbal, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e WRI Brasil (Instituto de Recursos Mundiais). Para o projeto "Periferia Viva – Urbanização de Favelas," o governo destinou cerca de um bilhão de dólares (o equivalente a mais de 5 bilhões de reais) para apoiar 58 territórios periféricos em colaboração com 43 prefeituras e nove governos estaduais. Ele adiantou que uma nova seleção será aberta no próximo ano, beneficiando mais cidades e famílias com recursos para infraestrutura básica, pavimentação, saneamento e iluminação.

Jader Filho ainda enfatizou o impacto do "Programa Periferia Viva: Regularização e Melhorias", que assegura o direito à moradia em áreas de ocupação consolidada. "Até agora, foram assinados 11.750 contratos com famílias de seis estados, totalizando dez milhões de dólares [o equivalente a mais de 56 milhões de reais] em investimentos. Estão em processo de assinatura contratos para 64 mil famílias, com um valor estimado de 47 milhões de dólares [mais de 267 milhões de reais], beneficiando 157 núcleos urbanos informais", afirmou o ministro.

O governo federal também lançou a "Caravana das Periferias", com equipes técnicas que visitam diretamente as comunidades para ouvir demandas e sugestões. "É imprescindível ouvir as pessoas, compreender suas necessidades e aprender com suas ideias", destacou.

Outro ponto abordo no painel do evento do Egito foi a segunda edição do "Prêmio Periferia Viva", que neste ano premiará 178 iniciativas com valores entre 5 mil e 8,5 mil dólares (cerca de 28 e 48 mil reais, respectivamente), visando projetos que abordem a redução de riscos socioambientais e a melhoria das condições de vida nas periferias.

Por fim, o ministro destacou o programa "Mulheres Negras pelo Clima", voltado para o apoio às lideranças femininas nas periferias, especialmente frente aos desafios das mudanças climáticas. "Essas mulheres merecem apoio irrestrito em sua luta por uma vida melhor", concluiu Jader Filho, ressaltando o compromisso do governo federal com a inclusão social e a equidade de gênero.