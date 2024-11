Minha Casa, Minha Vida é destaque global no Fórum Urbano Mundial como modelo de habitação acessível

Durante o Fórum Urbano Mundial, promovido pela ONU-Habitat no Cairo, o programa Minha Casa, Minha Vida foi destacado como uma alternativa eficiente para reduzir o déficit habitacional em escala global. Nesta quarta-feira (6), o programa do Novo PAC foi utilizado como exemplo no painel "Moradias adequadas para todos". Desde sua implementação, em 2009, o Minha Casa, Minha Vida já entregou mais de oito milhões de residências, e a meta é viabilizar a construção de mais dois milhões de unidades até 2026, focando na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.

Além de ampliar o acesso à moradia, o programa também evoluiu na qualidade das construções. De acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho, foram implementadas novas diretrizes para promover inovação e sustentabilidade nos empreendimentos habitacionais. Essas mudanças garantem a inserção urbana dos imóveis próximos a comércios, equipamentos de saúde, educação, lazer e facilitam o acesso ao transporte público, tornando a vida dos moradores mais prática e completa. Em vídeo, Jader Filho falou que evento no Cairo é o lugar apropriado para discutir diversas soluções para as cidades, como mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém.

O Ministério das Cidades também apresentou, no mesmo fórum, o programa Periferia Viva, uma iniciativa inédita no governo federal voltada para o desenvolvimento de territórios ambiental e socialmente vulneráveis. Esse programa foca em ações integradas, incluindo saneamento, regularização fundiária, melhoria habitacional e criação de equipamentos públicos. Inicialmente, serão destinados R$ 5,8 bilhões a 59 áreas vulneráveis. “Em cada um desses territórios instalaremos um posto territorial para equipes de assessoria técnica trabalharem em conjunto com a comunidade e definir ações integradas”, explicou o ministro Jader Filho.

VEJA MAIS

O Fórum Urbano Mundial, que termina na sexta-feira (8), conta com cerca de 500 painéis, incluindo seis organizados pelo Ministério das Cidades e mais de 60 com presença brasileira. É o maior evento global dedicado à urbanização sustentável, abordando temas como habitação adequada, transformação de assentamentos informais, mitigação da crise climática, financiamento urbano sustentável e o uso da tecnologia para aprimorar a qualidade de vida nas cidades.