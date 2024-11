Minha Casa Minha Vida já entregou mais 1 milhão de moradias, aponta ministro no Fórum Urbano Mundial

O ministro das cidades, Jader Filho, falou sobre o balanço de entregas do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) durante o 12º Fórum Urbano Mundial (WUF - sigla em inglês), na cidade do Cairo, no Egito. O encontro é conhecido como a maior conferência de urbanização sustentável, e trouxe este ano o tema “Tudo Começa em Casa: Ações Locais para Cidades e Comunidades Sustentáveis”. No seu discurso, Jader lembrou a meta para o setor. "Temos uma meta de construir mais 2 milhões de moradias, da qual já alcançamos 1.110.000", afirma.

Na atual gestão, a meta de unidades habitacionais para 2024 já foi alcançada dois meses antes do tempo previsto. O representante da pasta também destaca que desde 2009, “o governo brasileiro já entregou mais de 8 milhões de unidades habitacionais, com um investimento total de U$ 59,5 bilhões”. O programa habitacional brasileiro é voltado para a população de baixa renda e auxilia na aquisição de imóveis.