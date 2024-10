‘Minha Casa, Minha Vida’: Pará vai receber 988 novas moradias em 3 cidades do programa federal

O governo federal autorizou a proposta para a construção de 4.036 novas habitações do programa “Minha Casa, Minha Vida” nesta quinta (24) por meio do Ministério das Cidades. Com investimento de R$ 612,6 milhões, as residências devem atender mais de 16 mil brasileiros de 21 municípios em 8 estados. No Pará, três cidades vão receber novas moradias do programa habitacional: Belém, Belterra e Tucuruí.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo, Belém vai receber 744 novas habitações nos conjuntos Viver Caratateua I, Viver Caratateua II e Viver Caratateua III. O município de Belterra vai ter 100 novas residências do programa nos conjuntos habitacionais Projeto Bela Terra III e Projeto Bela Terra IV. Por fim, Tucuruí vai ganhar 100 novas moradias no Residencial Santa Mônica.

O investimento é do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Em 2023, o programa retomou o Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para a conclusão de diversos empreendimentos em todo o Brasil que estavam em ritmo lento ou paralisados.

VEJA MAIS

Conforme o governo federal, todas as casas e apartamentos serão localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão. Além disso, as residências vão ter acesso a rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo.

As casas térreas devem ter no mínimo 40m². Apartamentos e casas sobrepostas devem ter 41,50 m² (área útil com varanda), sendo 40m² de área principal da residência.

Veja as cidades beneficiadas nos 8 estados:

Pará

Belém – 744 unidades habitacionais (UH’s) - Viver Caratateua I, Viver Caratateua II e Viver Caratateua III

Belterra – 100 UH’s - Projeto Bela Terra III e Projeto Bela Terra IV

Tucuruí – 144 UH’s - Residencial Santa Mônica

Alagoas

Barra de Santo Antônio – 150 UH’s - Mario Fortes Melro 2 Etapa 01, Mario Fortes Melro 2 Etapa 02 e Mario Fortes Melro 2 Etapa 03

Girau do Ponciano – 100 UH’s - Residencial Flor de Lis

Marechal Deodoro – 400 UH’s - Residencial Rosa da Fonseca Etapa I, Residencial Rosa da Fonseca Etapa II e Residencial Rosa da Fonseca Etapa III

Pilar – 200 UH’s - Residencial Brisa da Lagoa I e Residencial Brisa da Lagoa II

Porto Calvo (AL) - 96 UH’s - Promotor Sérgio Simões I

São Miguel dos Campos – 300 UH’s - Loteamento Residencial Genival Clemente I e Loteamento Residencial Genival Clemente II

Bahia

Ilhéus – 224 UH’s - Mirante do Almada II

Maranhão

Chapadinha – 400 UH’s - Residencial Francisca Meneses 1, Residencial Francisca Meneses 2 e Residencial Francisca Meneses 3

Pernambuco

Pesqueira – 144 UH’s - Residencial Pesqueira

Recife – 192 UH’s - Residencial Caiara II

Minas Gerais

Divinópolis – 112 UH’s - Santos Dumont 01

Itabirito – 144 UH’s - Padre Adelmo I

Ituiutaba – 192 UH’s - Residencial Elvira Carolina Janones Etapa 1

Patos de Minas – 37 UH’s - Jardim Esperança II

Patrocínio – 144 UH’s - Condomínio Residencial Cristo Redentor 1

Paraná

Astorga – 39 UH’s - Conjunto Habitacional Astorga

União da Vitória – 114 UH’s - Lagoa Dourada

Rio Grande do Sul

Porto Alegre – 60 UH’s - Condomínio Residencial Banco da Província