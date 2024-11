Ministro Jader Filho anuncia investimento de R$ 23 bilhões para prevenção de desastres

Durante o Fórum Urbano Mundial (WUF - sigla em inglês), no Egito, o ministro das cidades, Jader Filho, destacou investimentos bilionários da pasta para a prevenção de desastres. São cerca de 4 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 23.149.996.920,00. Ele destaca ação do ministério e encontros recentes que trataram do assunto com outros líderes globais. “Na presidência do Grupo de Trabalho sobre redução de riscos de desastres, do G20, que aconteceu no fim da semana passada em Belém, minha cidade natal, demos prioridade ao combate à desigualdade e na redução das vulnerabilidades”, afirma.

Jader Filho falou para os demais líderes presentes das ações e medidas adotadas em solo brasileiro, por exemplo, durante as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul (RS). Na ocasião, o ministério agiu em duas frentes: provisão habitacional para as famílias desabrigadas e a priorização de obras para prevenção de cheias. “Está claro que as mudanças climáticas exigem ações no território, no amplo leque de políticas a cargo do ministério das cidades. Precisamos habilitar nossas cidades a serem não apenas mais sustentáveis, mas também mais resilientes”, destaca.

O ministro defende também que “sem a plena participação de estados e municípios, a ação climática tanto em termos de mitigação, quanto de adaptação não terá o nível de ambição que precisamos”.