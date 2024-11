Ministro das cidades afirma que 80% dos brasileiros vivem nas grandes cidades

Em discurso a diversos líderes globais, no Fórum Urbano Mundial (WUF - em inglês), o ministro das cidades, Jader Filho, falou sobre as características da ocupação do território brasileiro. Ele afirma que “somos um país altamente urbanizado”, com a maior parte da população vivendo em grandes centros urbanos, diferente da imagem associada ao Brasil. “As cidades ocupam pequena parte do território brasileiro, mas é neste espaço que vivem mais de 80% dos nossos 212 milhões de habitantes”, enfatiza o ministro.

“A mancha urbana brasileira triplicou desde 1985 e a população não para de ocupar os espaços urbanos”, destaca. O ministro explica que não há sinal de redução desse movimento, com apenas uma diferença percebida nas cidades médias e pequenas. Nestes casos, o crescimento tem sido mais dinâmico.

VEJA MAIS

Antes de ocupar esses espaços, Jader enfatiza que o ministério está comprometido em corrigir erros de outros grandes centros urbanos. “Na ocupação desses espaços, estamos comprometidos em não repetirmos os mesmos erros que foram cometidos nos grandes centros como a ocupação desordenada, a falta de planejamento urbano e a grande desigualdade social”, afirma. Nessa preparação, ele também deseja aprender e prevenir eventos como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia, oriundos do agravo das mudanças climáticas.