Prêmio Periferia Viva: projetos de 4 municípios do Pará são selecionados pelo Ministério das Cidades

Dez projetos de quatro municípios do Pará foram selecionados pelo Ministério das Cidades no Prêmio Periferia Vivia e vão receber até R$ 50 mil pelo reconhecimento. O resultado da 2ª edição do Prêmio foi divulgado na última terça-feira (15.10), pela pasta das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias, e está disponível na Portaria MCID nº 1.159.

Segundo informações divulgadas pelo órgão, foram contempladas 178 propostas de todo o Brasil, mais que o triplo da edição anterior da premiação, em 2023, que reconheceu e premiou 54 iniciativas. No Pará, os projetos selecionados ficam nas cidades de Belém, Oeiras do Pará, Parauapebas e Salvaterra. Nove participantes foram premiados no eixo “Iniciativas Populares” e conquistaram R$ 50 mil cada. Um foi reconhecido no eixo “Iniciativa de Assessoria Técnica” e receberá o prêmio de R$ 30 mil.

O Prêmio Periferia Viva busca reconhecer, valorizar, potencializar e premiar iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que estejam em andamento, e que promovem enfrentamento da desigualdade socioespacial e a potencialização e transformação dos territórios periféricos.

Jader Filho, titular do Ministério das Cidades, avalia que a criação do Periferia Viva demonstra a forte atuação e atenção do Governo Federal com as periferias brasileiras. Ele observa que quando a pasta das Cidades foi recriada em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também criou a Secretaria Nacional de Periferias, que possui um papel central na elaboração de políticas públicas para adequar as ações do Ministério a realidade dessas localidades.

"Esta segunda edição do Prêmio Periferia Viva, com o tema ‘Periferia Viva é Periferia Sem Risco’, buscou dar destaque, justamente, para as iniciativas que lutam contra os riscos das periferias do Brasil e, assim, proporcionam a mudança da realidade que elas vivenciam”, explicou.

A cerimônia de premiação está prevista para ocorrer em novembro, em Brasília (DF). Informações sobre o Prêmio Periferia Viva e a lista completa das iniciativas vencedoras podem ser acessadas no site oficial.

Veja os projetos selecionados no Pará

"Territórios em Ordem: Regularização Fundiária para a Dignidade Social" (Belém);

"Araí Cultura" (Belém);

"Associação Cultural Eu sou Angoleiro Terra Firme – Capoeira Angola Para Todes" (Belém);

"Campanha Terra Firme Ecocultural: Insurgências Rumo à COP 30";

"Coletivo Lutar Sempre" (Belém);

"Grupo Folclórico Boi Bumbá Flor do Guamá" (Belém);

“Projeto Libras na Periferia” (Belém);

"Cineclube Ribeirinho Marajoara" (Oeiras do Pará);

"Dandara Bambula" (Parauapebas)

"M’barayó - Marajó, Sociedade e Justiça Climática” (Salvaterra)