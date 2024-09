Quase 50 iniciativas do Pará são classificadas pelo Ministério das Cidades no Prêmio Periferia Viva

O resultado preliminar do Prêmio Periferia Viva foi divulgado na última terça-feira (24) pelo Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Periferias (SNP), com reconhecimento a 49 iniciativas no Pará voltadas à mudança da realidade das periferias. Foram classificadas ideias em 11 municípios: Ananindeua, Belém, Castanhal, Marabá, Marituba, Oeiras do Pará, Paragominas, Parauapebas, Ponta de Pedras, Salinópolis e Salvaterra.

Em todo o país, foram mais de mil iniciativas escolhidas até o momento. Com o tema “Periferia Viva é Periferia Sem Risco", a premiação chega à segunda edição neste ano. O Prêmio Periferia Viva tem como objetivo reconhecer, valorizar, potencializar e premiar iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que estejam em andamento, e que promovem enfrentamento à desigualdade socioespacial e a potencialização e transformação dos territórios periféricos.

Avaliação

A Comissão Julgadora, composta por técnicos de diversos Ministérios do Governo Federal e pareceristas externos, fez uma a avaliação, que foi realizada a partir de critérios como impacto socioterritorial, participação e outros. O resultado final da seleção será publicado no dia 14 de outubro de 2024, com a divulgação das 178 iniciativas premiadas nesta segunda edição do Periferia Viva, nos eixos iniciativas populares, assessorias técnicas e entes públicos governamentais.

Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, “as periferias exercem um papel fundamental para o desenvolvimento econômico, cultural e social do país, assim como para o bem-estar geral das cidades. O Prêmio Periferia Viva existe para reconhecer e reforçar o compromisso do Governo Federal com a melhoria contínua dessas áreas”, destaca.

Em Belém, cidade paraense com a maior quantidade de iniciativas inscritas no Prêmio Periferia Viva, os projetos concentram-se em bairros como Guamá, Terra Firme, Bengui, Águas Lindas, Sacramenta, São Brás, Paracuri, Pedreira, Condor, Cabanagem, Telégrafo, Pratinha, Tapanã, Curió-Utinga, Marco e distritos de Icoaraci e Outeiro, além da Ilha do Combu.

A ampla maioria das iniciativas promovem atividades socioculturais, estímulo à prática esportiva, musical, de dança e literatura, cidadania, projetos de acessibilidade, entretenimento, lazer e mobilização ativa por regularização fundiária.