Especialistas explicam os benefícios do consumo de uva para a saúde ocular

O consumo de uma xícara e meia de uva por dia é suficiente para trazer benefícios à visão. Os benefícios da prática foram descobertos por um grupo de pesquisadores e publicados em um artigo na revista Food & Function, no último dia 6 de outubro. Segundo a pesquisa, um dos principais fatores de risco para doenças oculares é o estresse oxidativo. A uva, no entanto, é rica em antioxidantes e outros polifenóis inibidores da oxidação celular. Especialistas reforçam esse benefício proporcionado pela ingestão da fruta e a sua importância.

O oftalmologista Lauro Barata, de Belém, frisa que a fruta pode trazer ganhos para a saúde já que atua com poder antioxidante. “A uva traz inúmeros benefícios para a visão, porque ela é rica em vários nutrientes, como vitamina A, K, C e, além de minerais como potássio, ferro e cálcio. Então, elas podem trazer, em virtude até desse poder antioxidante, benefícios para a preservação da saúde ocular. Lógico, estudos estão sendo feitos com o intuito de que se possa determinar com mais decisão os benefícios que as uvas podem estar trazendo”, explica o médico.

Quanto à quantidade que deve ser ingerida no dia a dia, o especialista explica: “Na prática, mesmo, tem que fazer o consumo, logicamente, de uma quantidade que, obviamente, não pode ser nem tão grande, nem tão pouca. Em torno de uma xícara e meia mesmo pode auxiliar, mas, obviamente, todas as frutas trazem benefícios importantes para toda a saúde do ser humano. E existem alguns alimentos, além das uvas, que realmente podem trazer uma ajuda substancial para a função visual”, completa.

Preservação da saúde ocular

“Podemos usar esses alimentos para preservação, a média e a longo prazo, da saúde ocular. Tanto que já existem alguns trabalhos que mostram o quanto os nutrientes encontrados nos alimentos podem facilitar toda a preservação, não só da função visual, da saúde ocular, mas também de todo o ser humano”, relata Lauro. Ele comenta, ainda, que esse cuidado pode ser feito em todas as idades: “Quanto antes a gente primar por uma alimentação mais saudável durante a nossa vida, a gente só vai ter benefícios, consequentemente, de uma alimentação cada vez mais equilibrada”, pontua.

Além de manter uma alimentação adequada, o médico lembra para cuidados essenciais para se ter com a saúde dos olhos no dia a dia: [uso de] óculos escuros, já que o sol é um dos principais inimigos para a saúde ocular. Ele [exposição ao sol] pode levar a uma forma, ao aparecimento precoce de catarata, do pterígio, que é a carne crescida e até mesmo de uma degeneração na retina chamada de degeneração macular. Então, consultar o oftalmologista periodicamente, os óculos escuros e a alimentação saudável”, aconselha.

Consumidores dizem que reforçarão o consumo da fruta

O agente operacional Fábio Henrique Araújo, de 42 anos, conta que não sabia dos benefícios da uva para a saúde, mas que por conta do novo estudo vai passar a consumir com frequência. Apesar de não ingerir o fruto com frequência, ele conta que pretende se atentar com relação à alimentação. “Não tenho esse hábito de comprar para comer diariamente. Inclusive, tenho problema de visão, da minha pressão ocular. Por ter sinusite alérgica, ela fica muito forte. E é muito interessante saber que a uva faz bem à saúde, aos olhos também”, diz.

O feirante Raimundo Júnior conta que consome uva de semana em semana (Carmem Helena / O Liberal)

Já o feirante Raimundo Junior, de 43 anos, conta que sempre que pode leva uva para casa. Ele relata, ainda, que o hábito não é frequente, mas que de semana em semana ele faz o consumo da fruta. Agora, que sabe dos benefícios para a saúde, Fábio afirma que vai rever os próprios hábitos: “Se faz bem para os olhos, vou passar a consumir mesmo, bastante agora”, afirma.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)