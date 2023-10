Comer uva é tão bom para os olhos quanto cenoura

Incluir uvas na dieta pode ser tão bom para a saúde dos olhos quanto a cenoura. A descoberta faz parte de um estudo realizada por pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura.

Em um artigo publicado na revista Food & Function, em 6 de outubro, os pesquisadores contam que um dos principais fatores de risco para doenças oculares é o estresse oxidativo. A uva, por sua vez, é uma fruta rica em antioxidantes e outros polifenóis inibidores da oxidação celular.

1 ½ xícara de uva por dia

Em um experimento realizado com 34 adultos, durante 16 semanas, foi demonstrado que o consumo de apenas uma xícara e meia de uvas por dia neste período é suficiente para melhorar os principais marcadores da saúde ocular.

Durante os quatro meses, uma parte dos voluntários consumiu a quantidade de fruta estipulada pelos pesquisadores e a outra parte, um placebo para efeito de comparação.

Os consumidores de uva tiveram um aumento significativo na densidade óptica de pigmentos maculares (DOPM), na capacidade antioxidante do plasma e no conteúdo fenólico total em comparação com aqueles que receberam o placebo. Uma combinação benéfica para a saúde dos olhos.