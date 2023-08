Bolo de banana com uva passa do José Loreto foi a receita do Mais Você; veja passo a passo

A receita de quinta-feira (03/08), do programa "Mais Você" contou com um convidado especial. O ator José Loreto dividiu a bancada da cozinha mais famosa da TV brasileira com a apresentadora Ana Maria Braga e, juntos, mostraram como fazer um bolo de banana com uva-passa e castanha-de-caju, uma opção fit e sem glúten.

Loreto tem diabetes e sempre leva esse lanche nos intervalos das gravações, deixando o elenco com água na boca. Além da banana e da uva-passa, a receita traz ainda castanha-de-caju, farelo de aveia, adoçante culinário diet e canela em pó.

A receita rende 8 porções e fica pronta em 40 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o bolo de banana com uva-passa do José Loreto

10 bananas-d'agua ou banana-nanica maduras fatiadas no sentido do comprimento

300 gramas de uva-passa preta

300 gramas de castanha-de-caju triturada

Canela em pó a gosto

10 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de adoçante culinário diet

5 ovos batidos

30 gramas de manteiga cortada em cubos

1 colher de sopa de fermento em pó químico

Modo de preparo do bolo de banana com uva-passa do José Loreto

Em uma tigela grande, adicione 10 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de sopa de açúcar diet e 1 colher de sopa de fermento em pó químico. Misture bem e reserve. Em um refratário de 30 centímetros por 19 centímetros e 5 centímetros de altura, distribua um terço das fatias de banana, das uvas-passas, das castanhas-de-caju trituradas e salpique canela em pó a gosto. Despeje a outra metade da mistura de farelo de aveia, adoçante culinário diet e fermento. Finalize com outra camada de banana, uvas-passas, castanhas-de-caju e canela. Distribua os ovos batidos, a manteiga cortada em cubos e leve ao forno preaquecido a 200 graus Célsius por 30 minutos ou até dourar. Retire do forno, deixe amornar e sirva.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)