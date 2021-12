Não gosta de uva passa? Conheça três benefícios da fruta para a saúde e mude de opinião

A uva passa é um dos alimentos mais procurados para compor a ceia natalina, que ocorre nesta sexta-feira (24). Apesar de estar presente em recheios, farofas e no arroz, o item divide muitas opiniões de amor e ódio. Pensando nesse dilema, a Redação Integrada do O Liberal resolveu criar uma lista com sete benefícios que a pequena fruta pode te oferecer.

VEJA MAIS

Confira quais são as vantagens de comer uva passa:

1- Estímulo sexual

Você sabia que a pequena fruta pode ajudar a melhorar a vida sexual? Isso porque a arginina presente no alimento é um aminoácido importante para o libido, especialmente para os homens que sofrem com disfunção erétil.

2- Traz fortalecimento dos músculos

O potássio presente na uva passa também ajuda na melhor contração dos músculos e do sistema nervoso. Quando unido a uma quantidade moderada de sódio otimiza o processo de hipertrofia.

3- Ajuda a controlar o peso

Se você precisa ganhar peso, as uvas passas são um tanto calóricas e podem te ajudar. Mas, se o seu desejo é controlar os quilos na balança, a pequena fruta pode auxiliar na manutenção.

4- Fortalecimento do sistema imunológico

Rica em vitaminas de complexo B e minerais, as uvas passas ajudam no combate da anemia.

5- Propriedade anti-inflamatória:

A uva passa possui fitonutrientes polifenólicos que ajudam na prevenção com relação a complicações de ferimentos e edemas.

6- Prevenção do câncer:

Por possuir antioxidantes, a uva passa combate os radicais livres.

7- Dá energia

A frutose aumenta o nível energético e ajuda a absorver minerais e vitaminas importantes. Assim, a pessoa consegue ter um melhor rendimento físico em atividades do cotidiano.