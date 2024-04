Especialista dá dicas para manter a voz saudável e prevenir doenças vocais

A Campanha Nacional da Voz, realizada pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV), que segue até esta quinta-feira (18/04), tem o objetivo de conscientizar a população sobre o cuidado com a saúde vocal e a importância de estar atento para eventuais alterações na voz, que podem sinalizar alguma disfunção na saúde. A fonoaudióloga Fabíola Moraes, de Belém, lista recomendações para manter a voz saudável no dia a dia e evitar prejuízos. Confira as dicas!

Cuide da hidratação e da alimentação

Fabíola elenca os principais fatores essenciais na rotina: “Um dos principais cuidados está voltado à questão da hidratação, de se ter cuidado com bebidas muito geladas e, ao mesmo tempo, ingerir bebidas muito quentes. Também levar em consideração os alimentos que se come. Isso pode impactar na voz devido à questão de que pode inflamar [a garganta], além do refluxo gastroesofágico”, afirma. Segundo ela, isso é importante para prevenir e tratar de forma precoce alguns casos.

Treino não é só na academia, mas também vocal

Entre outras recomendações, ela detalha: “Todos nós, que usamos a voz como nossa identidade, como nossa profissão, precisamos fazer aquecimento vocal. Nós não podemos deixar de treinar. Nós vamos à academia por uma questão de saúde. Então, vamos, também, treinar essa musculatura por uma questão de saúde. Eu tenho uma cadeia muscular que vai me exigir em vários momentos. Precisamos treinar essa cadeia muscular para não sentir alterações”.

Identifique as variações em sua voz

“Outros fatores que a gente também precisa levar em consideração é sobre buscar essa orientação de avaliar quando a gente está fora de um período de que sentimos uma diferença [na voz]. Sem ser uma virose, sem ser uma gripe, você sente uma diferença na voz. Você percebe o que está impactando? Então, precisa-se buscar uma avaliação com o médico otorrinolaringologista para que esta avaliação seja eficaz e realmente se tem um problema ou não”, pontua.

Saiba quando buscar ajuda profissional

Segundo a especialista, entre os principais sintomas que podem indicar problemas na saúde vocal estão: rouquidão, tosse, boca seca, além de dor e ardência na garganta. Ao perceber que esses sinais estão constantes, é necessário buscar ajuda médica, ainda segundo a fonoaudióloga. “A gente tem que começar a perceber o nosso corpo, quais sinais eu estou tendo, o que o meu corpo está dizendo para mim. Se eu perceber que algo mudou, vamos procurar identificar esse problema”, alerta Fabíola.

Fatores emocionais afetam a voz

Fabíola alerta, ainda, que ao perceber que a própria voz está muito soprosa, com algum ruído estranho, e que quase não é possível ouvi-la, também é necessário buscar atendimento profissional. Ela comenta também que fatores emocionais e psicológicos também podem causar alterações na voz, como a disfonia psicogênica, por exemplo. “A rouquidão pode vir em quase todos os casos, mas existe também uma escala em que a gente tem a percepção da lógica. Dentro dessa escala, seria rouquidão, soprosidade, tensão, astenia [fraqueza]”, pontua.

“Existem várias doenças e patologias. Por isso, é interessante a gente trabalhar na prevenção da própria percepção do nosso corpo ‘Esse período eu estou muito estressado, a voz muda’. Por exemplo, se eu estou alegre, eu vou ter uma tendência a falar mais alto, mais forte. E se eu estou triste, vou falar mais baixo. Essa oscilação de registro vocal também pode ocasionar problemas”, acrescenta Moraes.