Dia Mundial da Atividade Física: veja dicas para manter uma rotina saudável

Neste sábado (06/04) é celebrado o Dia Mundial da Atividade Física, momento essencial para conscientizar a população a importância do movimento para o bem-estar físico e mental. O educador físico Caio Quirino, de Belém, reforça que a atividade física é essencial para uma saúde equilibrada, principalmente no contexto de pós-pandemia da covid-19, em que pessoas acabaram ficando inativas ou desenvolveram quadros de depressão e ansiedade.

“A atividade física entra justamente para combater a ansiedade, a depressão. Outro benefício é a melhora do humor, tornando as pessoas mais dispostas para o dia a dia”, explica Caio.

O profissional também aponta que a atividade física pode ajudar no controle de doenças como diabetes e hipertensão. "O melhor remédio para amenizar os sintomas de quem sofre com diabetes e pressão alta, é a atividade física. Então, o recomendado sempre pelos médicos é que a pessoa introduza em sua rotina uma atividade física. A OMS já declarou que até três vezes por semana é o ideal para uma pessoa ter uma boa prática de atividade física”, diz.

As atividades mais recomendadas variam conforme cada indivíduo, mas o educador explica que é preciso buscar aquilo que faça bem, seja na musculação, na caminhada, corrida, crossfit etc. O importante é começar a atividade com cautela e entender que é um planejamento a longo prazo, devendo sempre estar aliando a atividade física com uma alimentação balanceada.

Atividade física para crianças e idosos

Caio detalha que a prática de atividade física é recomendada para todos os públicos, no entanto, para as crianças, o ideal, dependendo da faixa de idade, é sempre interessante tentar buscar um treinamento, aqueles mais funcionais e dinâmico, que estimule a trabalhar a questão da coordenação motora da criança e o raciocínio dela.

“Geralmente, natação, futebol, vôlei, são esportes que vão estimular essa questão da coordenação motora, no fortalecimento na musculatura, na fase de maturação da criança. Então seria interessante escolher uma modalidade desse sentido, que seja de um jeito animado, lúdico, que ela se anime, que ela possa se divertir também e não ache chato”, relata.

Na questão dos idosos, o profissional detalha que a melhor opção é estimular a movimentação, o fortalecimento da musculatura, o equilíbrio e a diminuição do impacto. “A hidroginástica e a caminhada são interessantes por estimular a movimentação. A musculação também porque já entra com o fator de fortalecimento na musculatura, trabalho de equilíbrio, coordenação motora. Também, andar de bicicleta seria um exercício ótimo para os idosos”, diz.

O segredo é a constância

Ao iniciar a prática de qualquer atividade física, é preciso entender que isso é um projeto a longo prazo para a sua saúde, seja para combater ansiedade, depressão ou outros tipos de doença, conforme detalhou o educador físico. Ele reforça que, a partir do momento que a pessoa consegue entender isso, organizar um treino precisa de constância, de alimentação e um bom descanso.

Um fator que contribui para a manutenção da constância é o lugar e o horário onde se pratica a atividade, pois deve ser onde a pessoa de sente mais confortável. "Podendo ser o ambiente da musculação da academia, mas tem pessoas que já preferem o ambiente ao ar livre, o treinamento funcional, tem pessoas que já preferem um box de crossfit. Então, vai muito do que a pessoa se sente à vontade na questão do lugar”, explica o educador físico.

“O melhor horário geralmente é sempre o pela manhã, porque você gera a liberação do hormônio chamado endorfina, que é aquele hormônio que te gera um bem-estar, uma sensação de dever cumprido. Mas, não é uma regra, pois você tem que escolher um horário que fique à vontade, que entre na sua rotina atividade física”, conclui.

Atividade física como prevenção de doenças

O vigilante Ivandro Pinheiro diz que sua qualidade de vida melhorou consideravelmente após começar a prática de exercício (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal) O vigilante Ivandro Pinheiro diz que sua qualidade de vida melhorou consideravelmente após começar a prática de exercício (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal)

Em Belém, o vigilante Ivandro Pinheiro, de 47 anos, relata que pratica corrida há 10 anos pela manhã, geralmente nos dias em que não está trabalhando. Ele diz que sua qualidade de vida melhorou consideravelmente após começar a prática de exercício, em todos os quesitos, principalmente na questão da prevenção, por ter casos familiares de doenças cardíacas e diabetes.

“No meu caso, melhorei muito em relação à concentração, a me manter mais ativo no próprio serviço, nas outras atividades também. Na qualidade de vida, que a gente vai ficando com uma certa idade, então acho que é interessante, até porque na minha família tem histórico de diabete, problema de coração, então, eu resolvi me antecipar para não ter um problema lá na frente. É até uma forma de prevenção, né, como tu tá falando. Sim, com certeza”, explica o vigilante.

Raimundo Neto, de 37 anos, também de Belém, sempre busca realizar atividade física em dias alternados (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal) Raimundo Neto, de 37 anos, também de Belém, sempre busca realizar atividade física em dias alternados (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal)

Nessa mesma linha, o promotor de venda Raimundo Neto, de 37 anos, também de Belém, sempre busca realizar atividade física em dias alternados, mas sempre buscando se exercitar, independentemente da duração. “Percebo que melhorou muito a minha qualidade do sono, na melhoria do dia a dia, você fica mais disposto, o seu dia a dia melhora bastante com o decorrer da sua atividade que você faz. Vejo também como uma forma de prevenir doenças, pois na minha família também tem histórico de diabetes e hipertensão. Por isso para mim, se exercitar é fundamental, como uma forma de prevenção”, finaliza Raimundo.

Principais dicas para prática de atividade física

- Buscar algo que lhe satisfaça (musculação, corrida, natação, crossfit etc)

- Manter uma alimentação balanceada

- Procurar um horário que lhe satisfaça

- Manter uma constância (no mínimo 3 vezes por semana)

- Sempre buscar orientação de um profissional (educador físico e/ou nutricionista)

GABRIEL PIRES E LUCAS QUIRINO (ESTAGIÁRIO SOB SUPERVISÃO DE JOÃO THIAGO DIAS, COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATUALIDADE)