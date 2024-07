Entrada da avenida independência pela BR-316 é desbloqueada, mas desvios permanecem; entenda

O cruzamento da avenida Independência com a rodovia BR-316 foi liberado na noite de segunda-feira (1º), depois da conclusão da primeira etapa das obras de drenagem do canal Toras. Agora, o trecho volta a ser rota de entrada e saída da cidade para os motoristas. Porém, as rotas alternativas criadas por conta da interdição permanecem funcionando.

De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pela obra, o serviço busca resolver problemas de alagamentos na BR-316. As obras iniciaram no dia 12 de abril, com a interdição da entrada da avenida Independência. No trecho interditado, a pista foi aberta para receber seis linhas de tubos de aço com mais de dois metros de diâmetro cada, para melhor escoamento da água. No local existia apenas uma tubulação, que já não suportava o volume de águas.

Desvios de trânsito foram implantados para as novas entrada e saída da avenida Independência durante as obras. “Mesmo após o fim desta etapa das obras, os desvios vão permanecer para dar suporte ao fluxo de trânsito na segunda etapa dos trabalhos no canal, prevista para iniciar dia 15 de julho, com a interdição da rodovia BR-316 para o assentamento atravessado na pista das tubulações da drenagem”, explica a engenheira Leila Martins, diretora-geral do NGTM.

A obra de drenagem do canal Toras faz parte do projeto BRT Metropolitano, que deve atender mais de 2 milhões de pessoas na Região Metropolitana de Belém. O canal Toras corta a rodovia BR-316 de um lado a outro, exatamente no cruzamento com a avenida Independência.