Vaga de emprego em hospital: Metropolitano tem oportunidades abertas; confira

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, está com vagas de emprego abertas para os cargos de oficial de manutenção, maqueiro e jardineiro. Para se candidatas às vagas, basta clicar no nome da vaga e preencher um cadastro. As inscrições são online e começam na próxima sexta-feira (5) e seguem até o domingo (7).

Após o recebimento dos currículos, eles passarão por triagem seguindo critérios do Setor de Recursos Humanos (RH) do hospital. Os profissionais que forem selecionados, passarão para as próximas etapas do processo onde terão que fazer provas e entrevistas.

Saiba mais sobre o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência

Pertencente à rede de saúde pública do governo do Pará, o Hospital Metropolitano é referência no tratamento de pessoas vítimas de traumas de altas complexidades e queimados. A unidade dispõe de leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica - exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).

