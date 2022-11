Enem 2022: chega ao fim o segundo e último dia de provas

Por volta das 18h30, chegou ao fim o segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), neste domingo (20). Os candidatos tiveram cinco horas para responder 45 questões objetivas dos blocos de Ciência da Natureza e suas tecnologias, e mais 45 de Matemática e suas tecnologias. Às 15h30, os estudantes já podiam deixar os locais de prova, mas sem levar o Caderno de Questões. Somente quem optou por deixar a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem ao fim do exame pode levar o caderno.

Os números de estudantes que estão aptos a concorrer uma vaga nas universidades públicas do Pará, e o de faltosos - que não participaram do segundo dia de prova -, serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (21). Já os cadernos de questões e gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira (23).

Em geral, a movimentação de saída dos candidatos foi tranquila em muitos locais de prova. No Instituto Federal do Pará (IFPA), na Almirante Barroso, não foi diferente. Uma pequena parcela optou por sair “mais cedo” e não levar o boletim de questões da prova. Foi o caso da estudante do 2º do ensino médio, Giovana de Oliveiras Borges, de 16 anos, que realizou a prova pela primeira vez e como treineiro do Enem para pegar experiência. Em 2023, ela pretende prestar vestibular para medicina.

Giovana afirmou que a prova foi boa, mas sentiu dificuldade em algumas questões de interpretação. A estudante atribui o impasse ao fato de ter realizado a prova pela primeira vez. “Eu nunca tinha pego [a prova] para fazer, nem nada. Inclusive, eu não quis levar por não querer me comparar com ninguém. Pretendo pegar apenas os resultados e estudar para ter um acerto melhor, passar dificuldade de primeira”, afirmou a jovem que estuda em uma instituição particular.

Nicola Costa, de 19 anos, é estudante de uma escola pública da capital paraense e também confessou ter sentido dificuldade ao realizar o segundo dia de prova do Enem. O nervosismo e a exaustão de um exame, que contém 90 questões, pesaram no momento em que a paraense começou resolver as questões.

“A prova estava complexa e tive dificuldade para resolver algumas questões, principalmente química. Acho que foi porque fiquei parada por causa da pandemia e não tive como absorver conhecimento, além de ter ficado muito cansada durante a prova resolvendo”, disse a estudante, que está tentando pelo segundo ano consecutivo uma vaga no curso de direito.

Apoio familiar é fundamental

Eneida Valadares, mãe do estudante Ernane, de 18 anos, foi deixar o filho mais velho e buscá-lo junto com toda a família no dia da prova. Esse é o primeiro ano que o primogênito vai prestar vestibular e ela quer mostrar o quanto todos estão dando apoio a ele.

Para ela, é fundamental que Ernane sinta-se acolhido em um momento tão delicado e desafiador. “A família serve para apoiar, ajudar e incentivar na busca de novos conhecimentos. Queremos que ele se sinta acolhido, seguro. Quando sair, nós estamos aqui por ele”, afirmou Eneida.

O amor de outros familiares aos estudantes que estavam realizando a prova do Enem 2022 também foi sentida de outras formas, como na “carona” de volta para a casa. A todo momentos mães e pais paravam carros e motos, ou iam até mesmo a pé buscar os seus filhos e filhas. Na saída, foram observados muitos abraços que representavam o conforto após dois finais de semanas exaustivos de exames.

Trânsito

A junção do início da noite com a saída dos estudantes da prova fez com quem a avenida Almirante Barroso ficasse mais movimentada. Isso porque, muitos carros param para buscar os candidatos que estavam fazendo a prova. Mas não houve formação de filas duplas, apenas de carros parados na via em frente à escola técnica. As paradas de ônibus também passaram a ficar mais movimentadas.

Ainda não há uma data definida para sair o resultado do Enem 2022. A previsão é que as notas sejam divulgadas em janeiro do próximo ano. Por meio da página do participante, o candidato poderá consultar a sua nota.

Ocorrências

Dentre as ocorrências registradas, 20 quedas de energia, sendo 10 em Oriximiná (município do Oeste), devido ao furto de cabos na subestação, que afetou a rede local. As demais instabilidades no sistema de energia elétrica foram nos municípios de Igarapé-Miri, Tucuruí, Belém, Castanhal, Marituba, Mocajuba e Portel, sendo todas resolvidas sem prejuízo à execução do certame.

A Polícia Militar foi acionada em uma situação envolvendo perturbação do sossego alheio às proximidades de uma escola estadual na Avenida Almirante Barroso. A equipe se deslocou até o local, mas a situação já havia sido normalizada.

No Centro Integrado de Comando e Controle, os representantes das forças de segurança, juntamente com demais órgãos envolvidos, se reuniram para monitorar e agilizar o atendimento às ocorrências, para que a última etapa do Enem pudesse se realizar dentro da normalidade. Cerca de 1.000 câmeras foram utilizadas em todo o Estado na operação.