Enem 2022: estudantes começam a sair dos locais de prova, mas sem o boletim de questões

Faltando uma hora para o fim da prova, a movimentação é tranquila em frente ao Instituto Federal do Pará (IFPA), na Almirante Barroso, no segundo dia e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), neste domingo (20). A partir das 15h30, os estudantes já puderam deixar os locais de prova, mas sem levar o Caderno de Questões. O Enem chegará ao fim somente as 18h30. No local o trânsito é calmo e muitos pais e reponsáveis chegam para buscar os estudantes, seja de carro ou a pé.

Os candidatos estão tendo cinco horas para responder 90 questões nas disciplinas de física, química, biologia e matemática.

No Pará, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 202 mil e 178 pessoas se inscreveram no certame este ano. Desse total, 142.852 fizeram a primeira prova, o que representou 70,7% de presença. O Inep divulgou uma série de orientações aos candidatos, a exemplo de chegarem ao meio-dia no local de prova (horário de Brasília), isto é, com uma hora de antecedência.