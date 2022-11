Enem 2022: Após fechamento dos portões, mães rezam em frente a colégio de Belém

No segundo dia de aplicação de provas do Enem 2022, um grupo de mães decidiu esperar os filhos em frente ao Colégio Gentil Bittencourt até o momento da saída, e foram preparadas com cadeiras de praia. Assim que os portões foram fechados, exatamente às 13h, as três iniciaram uma oração dedicada aos filhos.

Ilma Rego espera pela filha Carla, que tenta uma vaga para cursar medicina. É a segunda vez que a filha realiza a prova, e a mãe, preocupada, também resolveu fazer a vigília por questões de saúde. "Ela [Carla] tem ansiedade e está com dor nas articulações. Qualquer coisa fico aqui e vai pro hospital com ela", contou.

VEJA MAIS

Giselle Fleury aguardava pelo filho João Victor, que tenta o vestibular para os cursos de oceanografia ou biologia. Roselea Rodrigues completava o time de mães aguardando o filho Victor Hugo, que faz o Enem como treineiro. O que as duas mães têm em comum são os filhos com transtorno do espectro autista.

"Eu queria que ele já fosse se adaptando", contou Roselea sobre a primeira vez do filho na prova. "Apesar de ele fazer muito simulado estilo Enem na escol,a é bom ele sentir o clima como é", completou.

Para os candidatos com autismo, Giselle explicou que a o Inep oferece algumas condições diferentes para a aplicação da prova, como salas mais próximas da saída, comandos de questões mais objetivos e um tempo maior de prova.

"Nao vou te dizer que estou ansiosa", disse Giselle. "Eu particularmente tenho muita fé em Deus e no que ele [João Victor] estudou, e eu sempre coloco para ele que ele está fazendo o melhor que ele pode", pontuou.