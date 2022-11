Enem 2022: Com portões abertos, estudantes iniciam segundo dia do exame

Ao meio-dia, pontualmente, deste domingo (20), os portões foram abertos nos locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022). Os candidatos farão a segunda prova do concurso nas versões impressa e digital.

Os portões fecham às 13h, para o início das provas.

A prova tem 90 questões, sendo 45 itens de ciências da natureza e suas tecnologias e outros 45 de matemática e suas tecnologias. Há uma semana, domingo passado (13), 2.490.880 candidatos compareceram à primeira prova, o que corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas versões impressa e digital.