Enem 2022: prova neste domingo (20) tem matemática e ciências da natureza; veja dicas

Neste domingo (20), os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), farão a segunda prova do concurso nas versões impressa e digital. O segundo dia do exame terá 90 questões, sendo 45 itens de ciências da natureza e suas tecnologias e outros 45 de matemática e suas tecnologias.

Há uma semana, domingo passado (13), 2.490.880 candidatos compareceram à primeira prova, o que corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas versões impressa e digital.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) orienta os candidatos a chegar às 12h no local de prova (horário de Brasília).

Confira as dicas para uma boa prova

Sair com antecedência de casa , com a documentação e material necessários. Observe que, aos domingos, há menos ônibus circulando nas cidades.

levar o , mas o Inep observa que tê-lo em mãos onde fará a prova. É obrigatório levar RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação Digital; e RG Digital. )

ou outro (documentos digitais também são válidos, como ) Levar caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar)

(leve pelo menos para o caso de uma falhar) Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

(ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala. Recomenda-se uma roupa confortável e calçados que não apertem.

O que não é permitido no Enem

Telefones celulares , calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado ;

O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, mas desde que acompanhado pelo fiscal.