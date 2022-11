Enem 2022: Em Belém, candidatas chegam atrasadas para prova no colégio Gentil Bitencourt

Em Belém, não houve registros de tumultos neste início de segundo dia de prova do Enem 2022. Em geral, o movimento foi tranquilo na frente dos locais de prova, nesta manhã de domingo (20), na capital paraense, até às 13h, quando os portões foram fechados, pontualmente, e alguns candidatos perderam o exame.

No Colégio Gentil Bitencourt, na avenida Nazaré, três alunas chegaram atrasadas e não conseguiram entrar. Duas candidatas chegaram logo após o fechamento dos portões, mas deram meia volta antes mesmo de chegar na frente do colégio. Outra, Kelly Silva, chegou ao local com tranquilidade pois acreditava estar no horário. Ela ficou surpresa com o fechamento dos portões e disse que se atrasou porque decidiu almoçar antes da prova.

No prédio do Instituto Federal do Pará (IFPA), na avenida Almirante Barroso, uma fila chegou a dobrar o quarteirão antes da abertura dos portões para o segundo dia de provas. Os vestibulandos tiveram acesso ao local de prova exatamente às 12h. Não houve tumulto na entrada. Depois da fila, quem chegou em seguida conseguiu entrar com tranquilidade.