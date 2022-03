Em Belém, 'Ato das Mulheres' pede por mais direitos e fim do feminicídio

Vários movimentos que atuam em defesa das causas femininas foram às ruas de Belém, na tarde desta terça-feira, 8, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Acompanhados por um trio elétrico, os participantes do "Ato das Mulheres" caminharam da praça da República até o Mercado de São Brás, e estamparam cartazes com frases de apoio ao feminismo, aos direitos e às lutas das mulheres. Também pediram pelo fim dos casos de feminicídio e festejaram a conquista do voto feminino.

Domingas de Paula Martins, fundadora e coordenadora do Grupo de Mulheres Brasileiras, disse que o dia de hoje é fundamental para reafirmar a luta feminina “pela dignidade, pelos direitos e empoderamento das mulheres, por uma sociedade mais justa e igualitária,onde homens, mulheres, crianças e idosos sejam respeitados”, pontuou. “Hoje é um dia em que as mulheres estão na rua para lutar”, reforçou.

Para a coordenadora do Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, Antônia Salgado, no dia 8 de março, várias pautas são importantes e precisam ser celebradas, a exemplo da conquista do voto feminino, que completa 90 anos. “O motivo que também nos traz aqui denunciar os casos de feminicídio, esse crime que está muito forte em nossa sociedade. Muitas mulheres estão morrendo, de forma muito cruel. É um índice muito alto em todo o Brasil e nós não podemos mais aceitar isso”, defendeu.

“O nosso ato inclui a insistência e persistência em continuar nas ruas para derrubar quem nos exclui, para acrescentar mais direitos, para que a nossa voz seja respeitada não somente aqui na nossa cidade. Mas que daqui ela entoe na Alepa, na Câmara Municipal, na Câmara Federal e no Senado, onde os nossos direitos são excluídos por grupos que nos excluem da participação política”, refletiu Cíntia Monteiro, do Movimento de Mulheres do Tapanã.

Agentes da Guarda Municipal de Belém (GMB), da Polícia Militar do Pará e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fizeram a segurança do ato e ajudaram a organizar o trânsito.