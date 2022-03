Remo faz homenagem às mulheres e ressalta força e luta feminina: ‘A vida nos fez leoas’; vídeo

O Remo fez uma homenagem ao Dia da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8). Em um vídeo, publicado nas redes sociais, a jogadora de futebol do clube, Karol Silva, e a torcedora,Talita Pinheiro, ressaltaram a força e luta feminina em busca de direitos e igualdade ao longo dos anos.

Karol, que foi artilheira do Parazão, lembrou das dificuldades que as mulheres enfrentam no futebol, até mesmo para entrarem no estádio. No fim, elas destacam: “Foi tanta luta, que a vida nos fez mais do que guerreiras. A vida nos fez leoas”.