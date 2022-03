Paysandu faz homenagem às torcedoras do clube no Dia da Mulher: 'Coração fora do corpo'; vídeo

O Paysandu também homenageou as mulheres nesta terça-feira (8), data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em um vídeo, compartilhado nas redes sociais, várias torcedoras do Papão, que têm marcado na pele a paixão pelo time bicolor, falam da relação com o clube.

Com tatuagens de lobos, símbolos do clube, escudo, frases e outros desenhos, as torcedoras bicolores contam suas histórias e falam do amor pelo Paysandu.