Eletronorte: vistorias da Defesa Civil indicam, até agora, 188 imóveis atingidos pela explosão

Em três dias de vistoria na área perto da subestação da Eletronorte, onde ocorreu uma explosão na terça-feira (15), a Comissão de Defesa Civil Municipal de Belém conferiu, até agora, 188 imóveis atingidos. Ainda nesta sexta-feira (18), os técnicos estiveram em edificações na avenida Perimetral, na rua do Fio e também em empresas residentes no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT Guamá). A Defesa Civil informa que ainda não é possível estimar o número total de edificações atingidas e que na próxima segunda-feira (21) o corpo de engenharia civil da Defesa Civil de Belém voltará à área para dar continuidade ao serviço.

Além de residências e empresas, os técnicos vistoriaram a Escola Municipal Solerno Moreira, na passagem Universal. A unidade escolar teve janelas quebradas pela explosão. A Secretaria Municipal de Educação (Semec) já providenciou os reparos do prédio.

Ressarcimento

Ainda nesta sexta-feira, a presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira, e o coordenador operacional da Comissão, Claudionor Corrêa, participaram de reunião com representantes da Eletronorte, capitaneada pelo superintendente de Coordenação Regional do Norte, Marcelo dos Santos Souza. “O objetivo do encontro foi tomar conhecimento dos fluxos da empresa para tomada de providências em direção ao ressarcimento das pessoas afetadas”, explicou Christiane Ferreira.

O superintendente regional da Eletronorte afirmou que a empresa criou um canal exclusivo para o atendimento desta situação e garantiu o ressarcimento dos danos causados pelo acidente no interior da empresa. “O que a empresa gerou, nós temos a obrigação de recompor”, afirmou Marcelo dos Santos.

Reunião entre dirigentes da Defesa Civil e da Eletronorte em Belém (Foto: Aycha Nunes / Defesa Civil de Belém)

A Eletronorte instalou canais de atendimento à comunidade: presencial, na recepção da Subestação Guamá (avenida Perimetral, 2081); por telefone ou whatsapp, no número (91) 991812147; ou pelo e-mail comunidadeguama@eletronorte.gov.br.

Acidente

No dia do acidente, a Eletronorte informou que na terça-feira (15), por volta das 15h, "aconteceu uma explosão na fábrica de hidrogênio na Subestação do Guamá, em Belém, no Pará". A empresa informou que o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, e não houve interrupção na transmissão de energia. Dois empregados do quadro e dois terceirizados ficaram feridos com baixa gravidade e foram encaminhados para atendimento hospitalar. Na ocasião, a área foi isolada, e os empregados orientados a trabalhar de maneira remota. "Após avaliações técnicas preliminares, não há risco de novas explosões ou exposição a gases para as comunidades locais", divulgou a empresa no dia 15.

A Eletronorte não divulgou nota nesta sexta-feira (18) sobre o assunto, mas em seu comunicado no dia 17 reafirmou que tem adotado todas as providências necessárias para atender e recuperar os danos causados à comunidade local. Tão logo os laudos estejam prontos, começará a etapa de definição dos ressarcimentos às famílias,como repassou a empresa.