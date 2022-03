Prédios da Fundação Guamá, na UFPA, foram atingidos por explosão; uma pessoa ficou ferida

A Fundação Guamá, organização gestora do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT), informou que o impacto da explosão ocorrido na área da Eletronorte, na tarde desta terça-feira (15), em Belém, foi sentido nos prédios Espaço Inovação e Empreendedor. Uma pessoa ficou ferida, com cortes nos braços. O PCT fica dentro da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém.

“Vidros das janelas de algumas empresas e laboratórios residentes foram deslocados ou quebrados. Estamos levantando os danos junto aos responsáveis de cada sala. Houve o registro de apenas uma pessoa com leves cortes no braço”, diz a nota divulgada pela Fundação Guamá.