Durante lockdown, viagens pelo terminal hidroviário de Belém são restritas

O Governo do Pará, em conjunto com as prefeituras de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará, decretou lockdown na região a partir das 21h dessa segunda-feira (15). Com a medida, só tem permissão para funcionar os serviços considerados essenciais e a circulação de pessoas sem necessidade comprovada acarreta multa no valor de a partir de R$ 150.

No Terminal Hidroviário de Belém, localizado na avanida Marechal Hermes, não é diferente. O porto, que dá acesso a vários municípios do Arquipélago do Marajó e, também, a Manaus (AM) e Macapá (AP), restringiu viagens, que agora só são permitidas nas duas seguintes condições:

- Usuários que estiverem retornando ao seu município de residência, devidamente comprovado;

- Usuários que estiverem em deslocamento para realização de atividades essenciais ou atendimento médico, devidamente comprovados.

A medida vale durante todo o período de lockdown na Região Metropolitana de Belém, que vigora por sete dias a partir de ontem (15).